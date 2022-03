Concurso abre oportunidade de emprego pelo Reda

Encerram-se no próximo dia 07 de março, as inscrições para o Processo Seletivo Simplificado (REDA) da Fundação Pedro Calmon (FPC/SecultBa), são 24 vagas distribuídas entre nível médio e nível superior, a inscrição é gratuita e acontece exclusivamente via internet, através do site www.selecao.ba.gov.br .

O edital possui vagas para Técnico Nível Médio (18) e Técnico Nível Superior em Ciências Contábeis (1); Comunicação – Jornalismo (1); e Biblioteconomia (4), sendo essa última com uma vaga para Itaparica e três para Salvador. O processo será realizado em única etapa, avaliação curricular, de caráter eliminatório e classificatório, através das informações prestadas por meio do formulário de inscrição.

No dia 22 março a FPC divulga a relação provisória da avaliação curricular, após o prazo de recursos, no dia 29 será publicado no site da FPC e no Diário Oficial do Estado da Bahia (D.O), a relação final da avaliação para entrega de documentos e comprovação das informações prestadas no momento da inscrição.

Fiquem atentos aos prazos descritos no edital, acesse aqui.