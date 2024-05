Concurso Cultural vai premiar estudantes de escolas públicas

Colocar crianças e adolescentes para refletirem sobre como podemos ajudar na conservação do planeta Terra. Esta é a proposta da Atlantic Nickel para celebrar o Dia Mundial do Meio Ambiente este ano, em 5 de junho.

Como parte das atividades voltadas para a proteção ambiental, a mineradora, produtora de níquel sulfetado no Sul da Bahia, lançou o Concurso Cultural “Restauração da Terra para Cultivar a Vida”.

Com ele, a empresa pretende estimular estudantes de escolas públicas municipais de Itagibá, Ipiaú e do Distrito de Tapirama (Gongogi) a pensarem em como podem contribuir para revitalizar o nosso planeta.

Como fazer

Os alunos do Ensino Fundamental I poderão mostrar sua criatividade com um projeto artesanal e os do Ensino Fundamental II, por meio de uma redação.

As inscrições serão realizadas pelos alunos e professores nas secretarias/diretorias das escolas e a data limite para entrega dos materiais é dia 31/05 (sexta-feira), às 17 horas. O regulamento, incluindo os critérios de avaliação, está disponível no site da Atlantic Nickel e no perfil do Instagram da empresa. A premiação para os vencedores inclui iPhones, notebooks e Alexas com tela.

Outras iniciativas ambientais

A Atlantic níquel tem o propósito de transformar e desenvolver as regiões onde atua, aliado a um sólido compromisso com o meio ambiente e a integração social.

Assim,, de 2018 até abril de 2024, registrou crescimento de mais de 51% de indivíduos da fauna local monitorada e 48,51% de área revegetada no Bioma Mata Atlântica na região de Itagibá.

Foram revegetados 250 hectares do bioma, o que equivale a pouco mais de 350 campos de futebol de área.

O trabalho de recuperação e preservação da Mata Atlântica baiana é composto por três iniciativas: Programa de Proteção e Monitoramento da Fauna, Projeto de Proteção e Mapeamento das Espécies Florísticas e o Programa de Reflorestamento da Mata Atlântica.

“Ao restabelecer o bioma local, respeitando suas origens, recuperamos a identidade e características do ecossistema da região. Temos compromisso com o modelo de gestão inteligente, sustentável e conectado às comunidades onde atuamos”, explica Diogo Oliveira, diretor de ESG e Pessoas da Appian Capital Brazil.

Viveiro de mudas nativas da Mata Atlântica

Com a execução do Programa de Revegetação da Mina Santa Rita, a Atlantic Nickel decidiu ampliar o viveiro de mudas em 100m² na área interna e 150m² na área de rustificação. Com essa ampliação, a capacidade de produção que era de aproximadamente 100 mil mudas/ano, passou para 120 mil mudas/ano. Até o momento, foram produzidas no viveiro 80 espécies botânicas de alto valor ecológico.

A existência de um viveiro para a produção de mudas de espécies nativas é fundamental para a preservação da biodiversidade e a restauração de ecossistemas degradados. Essas mudas contribuem para a recuperação de áreas desmatadas, auxiliam na manutenção da fauna local e na proteção do solo contra erosão. Além disso, o cultivo de espécies nativas em viveiros pode ser uma forma eficaz de envolver a comunidade local em ações de conservação ambiental, promovendo a conscientização e o engajamento em práticas sustentáveis.

Sobre a Atlantic Nickel

A Atlantic Nickel atua nas atividades de exploração, mineração, beneficiamento e comercialização do concentrado de níquel no sul da Bahia, em Itagibá. A empresa integra a Appian Capital Brazil, fundo de investimentos privados especializado em mineração e metalurgia, é a representante no país do grupo Appian Capital Advisory, fundo de investimento em mineração.

O compromisso da Atlantic Nickel é trabalhar de forma segura, respeitando o meio ambiente e as comunidades que recebem seu empreendimento para produzir concentrado de níquel de alta qualidade. A empresa investe em iniciativas que contribuem para o desenvolvimento do território com a aplicação de ações e normas ligadas à saúde, segurança, gestão ambiental e social.