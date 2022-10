Concurso da Academia de Letras de Itabuna premia crônicas sobre Rio Cachoeira

A Academia de Letras de Itabuna (ALITA) está com inscrições abertas para um concurso de crônicas tendo como tema o Rio Cachoeira. Desde o dia 05 de outubro até dia 30 de novembro, deverão inscrever-se alunos de cursos superiores matriculados em instituições da região. Acesse aqui.

Conforme o edital, assinado pelo presidente daquela entidade literária, professor Wilson Caitano, a seleção dos textos recebidos ocorrerá no período de 30 de novembro de 2022 a 30 de março de 2023. Já a divulgação dos resultados, bem como a premiação, estão marcadas para o dia 19 de abril.

O primeiro colocado receberá a quantia de R$ 3 mil, mais diploma e publicação na revista Guriatã, periódico da ALITA. Quanto ao segundo lugar, receberá R$ 2 mil, além de menção honrosa e publicação na referida revista. Por fim, para o terceiro colocado será entregue o valor de R$ 1 mil, menção honrosa e também a crônica nas páginas da Guriatã.

Mais informações sobre o concurso podem ser obtidas no site www.academiadeletrasdeitabuna.com.br. Veja o edital.