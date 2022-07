Concurso: Marcadas inscrições para rainha e princesas da Expofenita 2022

Ao mesmo tempo em que a sociedade conheceu o projeto da Expofenita 2022, também foi anunciada a busca de novas representantes para os postos de rainha e princesas da tradicional festa. Segundo Elisandra Curvêlo, organizadora do concurso pela Companhia de Eventos, as inscrições serão abertas na próxima segunda-feira (11).

“Ano passado, demos um show de beleza; foram várias inscrições, de beldades de toda a região e esse ano estamos voltando com o concurso, para eleger primeiro, segundo e terceiro lugar. Já podem começar a se mobilizar. O telefone é 98885-4008.

Até aqui, o trono segue com a rainha Priscila Cerqueira. Ao lado dela, as princesas Isabela Alves e Natália Lucena.

Como concursos de beleza mexem com a vaidade do universo feminino e com o imaginário do masculino, elas não disfarçam a alegria de ostentar a faixa.

“É uma satisfação enorme ser rainha da Expofenita 2021; foi um concurso com participações maravilhosas e espero que em 2022 seja ainda melhor. É magnífico chegar e ser chamada de rainha, de princesa”, confessa Priscila.

As princesas também são só alegria. “Foi uma experiência maravilhosa que a Expofenita nos proporcionou; todas nós sonhávamos tanto com esse mundo do country como da beleza”, completa Isabela.

Bem, no lançamento Elisandra mostrou a ideia de haver também uma versão do concurso para contemplar a mulherada. Assim, seriam escolhidos o rei e os príncipes da Expofenita. Mas a ideia AINDA não vingou direitinho. Segue a tentativa, não é, meninas?