Concurso na Polícia Técnica da Bahia; incrições até hoje

Terminam nesta segunda-feira (10) as inscrições para o concurso público do Departamento de Polícia Técnica (DPT), unidade subordinada à Secretaria da Segurança Pública (SSP). Estão sendo ofertadas 456 vagas de nível superior, sendo 166 para perito criminal, 103 para perito médico legista, 10 para perito odonto-legal e 177 para perito técnico. O certame é organizado pelo Instituto de Desenvolvimento Educacional Cultural e Assistencial Nacional (Idecan).

As inscrições devem ser realizadas exclusivamente pela internet, no endereço www.idecan.org.br , observando as regras previstas em edital. A taxa varia de acordo com o cargo pretendido: para as vagas de perito criminal, perito médico legista e perito odonto-legal, o valor é R$ 160; já as inscrições para as vagas de perito técnico têm custo de R$ 140.