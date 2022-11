Concurso na Secretaria de Saúde da Bahia

Secretaria da Saúde do Estado (Sesab) abrirá inscrições para Processo Seletivo Simplificado para contratação de pessoal, por tempo determinado, em Regime Especial de Direito Administrativo (REDA) com 1.314 vagas de nível médio/técnico e superior. As vagas serão abertas para atuação na Maternidade Maria da Conceição de Jesus (392 vagas), em Salvador; no Hospital Geral Santa Tereza (681 vagas), em Ribeira do Pombal; e para o Complexo Hospitalar de Vitória da Conquista, preferencialmente, para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA), em Vitória da Conquista (241 vagas).

Os Editais de Abertura das Inscrições serão publicados amanhã (17) no Diário Oficial do Estado da Bahia e poderão ser conferidos também no link saude.ba.gov.br/processosseletivos-reda.

Os Processos visam compor temporariamente o quadro de colaboradores das unidades a fim de prestar assistência de qualidade para a população. Entre os cargos de nível médio/técnico estão: administrativo, enfermagem, patologia clínica, radiologia etc. Já entre os cargos de nível superior estão enfermeiro, fisioterapeuta, assistente social, nutricionista, psicólogo, terapeuta ocupacional, contabilidade e ciências jurídicas, entre outros.

As seleções acontecerão em duas etapas: a primeira, com provas objetivas, de caráter eliminatório e classificatório; e a segunda, com prova de títulos, de caráter classificatório. As inscrições acontecerão no mês de dezembro e as primeiras etapas estão previstas para acontecerem em janeiro, de acordo com cada edital.

A convocação para as vagas será feita a depender da necessidade e a conveniência da Sesab e a contratação tem o prazo determinado de até 36 meses, podendo ser prorrogado por igual período uma única vez, também a critério da Secretaria.

Mais informações poderão ser conferidas amanhã (17) no link: saude.ba.gov.br/processosseletivos-reda