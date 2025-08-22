Concurso para níveis médio e superior 


Inscrições estarão abertas de 28 de agosto a nove de setembro

Por /

Camila SouzaGOVBASEDE 2
A Fundação Hemoba anunciou a abertura de um processo seletivo em Regime Especial de Direito Administrativo (REDA), com provas objetivas e de títulos, para contratação de 199 profissionais de várias áreas e formação de cadastro de reserva.  As inscrições estarão abertas de 28 de agosto a 09 de setembro de 2025 pelo site do Instituto de Desenvolvimento e Capacitação (IDCAP), onde os candidatos terão acesso também ao edital da seleção, que busca fortalecer e ampliar o atendimento hemoterápico e hematológico nas unidades da Hemoba na capital e no interior da Bahia.
Dentre as vagas disponíveis para nível médio, técnico e superior, estão técnico-administrativo, técnico de enfermagem, técnico em patologia clínica, analista de sistemas, administrador, contador, assistente social, farmacêutico, nutricionista, enfermeiro, psicólogo, odontólogo, médico clínico geral, hematologista, pediatra, ortopedista, cardiologista, neurologista e oftalmologista.
As provas objetivas serão realizadas no dia 28 de setembro em Salvador, Barreiras, Brumado, Camaçari, Eunápolis, Feira de Santana, Guanambi, Irecê, Itaberaba, Itapetinga, Jacobina, Jequié, Juazeiro, Paulo Afonso, Ribeira do Pombal, Seabra, Senhor do Bonfim, Teixeira de Freitas e Vitória da Conquista.
Mais informações estão disponíveis no site da Fundação Hemoba (http://hemoba.ba.gov.br/) e no portal do IDCAP (https://www.idcap.org.br). A taxa de inscrição é de R$ 41,50 para cargos de nível médio e R$ 58,50 para nível superior.
Assessoria de Comunicação
Leonardo Araújo, Aline Santos e Laércio Góes

(71) 3194-7821 | 99219-8388 | 98640-9989  | 98844-3247




Notícias Relacionadas

Veja a mais nova pesquisa para o governo da Bahia
Governo Jerônimo Rodrigues tem aprovação de quase 60 por cento
Estado convoca 106 novos professores para a Educação Indígena
BAMIN entrega canoas sustentáveis a famílias de pescadores de Sambaituba, em Ilhéus
Ex-vereador de Itabuna, Everaldo Anunciação morre em Salvador
Desembargador itabunense morre aos 72 anos
SPM reúne mais de 5 mil participantes nas Conferência Territoriais de Políticas para as Mulheres 
UESC e UEFS Fortalecem Parceria para Inovação na Gestão Acadêmica

Deixe um comentário

O seu endereço de e-mail não será publicado. Campos obrigatórios são marcados com *