Concurso para níveis médio e superior 

A Fundação Hemoba anunciou a abertura de um processo seletivo em Regime Especial de Direito Administrativo (REDA), com provas objetivas e de títulos, para contratação de 199 profissionais de várias áreas e formação de cadastro de reserva. As inscrições estarão abertas de 28 de agosto a 09 de setembro de 2025 pelo site do Instituto de Desenvolvimento e Capacitação (IDCAP), onde os candidatos terão acesso também ao edital da seleção, que busca fortalecer e ampliar o atendimento hemoterápico e hematológico nas unidades da Hemoba na capital e no interior da Bahia.

Dentre as vagas disponíveis para nível médio, técnico e superior, estão técnico-administrativo, técnico de enfermagem, técnico em patologia clínica, analista de sistemas, administrador, contador, assistente social, farmacêutico, nutricionista, enfermeiro, psicólogo, odontólogo, médico clínico geral, hematologista, pediatra, ortopedista, cardiologista, neurologista e oftalmologista.

As provas objetivas serão realizadas no dia 28 de setembro em Salvador, Barreiras, Brumado, Camaçari, Eunápolis, Feira de Santana, Guanambi, Irecê, Itaberaba, Itapetinga, Jacobina, Jequié, Juazeiro, Paulo Afonso, Ribeira do Pombal, Seabra, Senhor do Bonfim, Teixeira de Freitas e Vitória da Conquista.

Mais informações estão disponíveis no site da Fundação Hemoba ( http://hemoba.ba.gov.br/ ) e no portal do IDCAP ( https://www.idcap.org.br ). A taxa de inscrição é de R$ 41,50 para cargos de nível médio e R$ 58,50 para nível superior.