Concurso: Prefeitura de Itabuna publica Aviso de Licitação para definir empresa

A Prefeitura de Itabuna publicou na edição eletrônica de nº 5.400, do dia 6, no Diário Oficial do Município, o Aviso e Licitação para a Concorrência Pública nº 04-2022 visando à contratação da empresa que será responsável pelo Concurso Público. O Edital, que ainda será publicado, prevê a seleção de cerca de 760 novos servidores municipais.

A sessão pública da concorrência, que terá como critério de julgamento técnica e preço, ocorrerá no dia 26 de outubro, às 9 horas, no auditório da Secretaria Municipal de Gestão e Inovação, no 1º andar do Edifício Jequitibá Trade Center, na Avenida Aziz Maron.

O secretário municipal de Gestão e Inovação, Moisés de Carvalho, explica que a empresa vencedora da Concorrência Pública será responsável por organizar, elaborar, aplicar as provas, corrigir, bem como divulgar e publicar o resultado. Ele ressalta a importância deste concurso para a atual administração, tendo em vista que o último foi realizado em 2016.

“Nossa intenção é movimentar a máquina pública de modo a melhorar a prestação do serviço público à população, com um número de servidores que possa atender à demanda”, reforça. O secretário acrescenta que o prazo para a realização do concurso é o final do ano. “Sabemos que o procedimento licitatório tem todo um rito a ser cumprido. Nossa expectativa é de que seja realizado ainda esse ano”, frisou.

Vagas

Estão previstos o chamamento imediato para diversos cargos na Prefeitura de Itabuna e na Fundação de Atenção à Saúde (FASI). Alguns destes são novos, como, por exemplo, Geógrafo, Engenheiro Eletricista, Engenheiro Ambiental e Técnico em Programação.

Ainda para os cargos de nível superior haverá vaga para Auditor-fiscal, Arquiteto, Assistente social, Analista de tráfego e trânsito, Biomédico, Contador, Enfermeiro, Nutricionista, Tradutor/intérprete de Libras, Professor (Educação Infantil e Ensino Fundamental), dentre outros.

Para os cargos de Nível Médio Técnico haverá vaga para Técnico agrícola, Técnico em agrimensura, Técnico em informática e Segurança do trabalho, dentre outros.