Conder autorizada a investir R$ 10 milhões na feira do São Caetano, confirma Augusto Castro

Depois da audiência com o governador Rui Costa, na noite de segunda-feira, dia 11, o prefeito de Itabuna, Augusto Castro (PSD), recebeu a confirmação de investimentos de mais de R$ 10 milhões para as obras de requalificação e modernização da feira livre do São Caetano.

Na manhã de hoje, ele se reuniu com o presidente da Companhia de Desenvolvimento do Estado da Bahia (Conder), José Trindade, quando foi informado que a autorização da obra será publicada da edição eletrônica do Diário Oficial do Estado (DOE), no próximo sábado, dia 16 .

“Uma demanda importante que tratamos com o governador, dentre outras igualmente importantes da cidade, se refere às feiras livres do São Caetano e do Califórnia. O governador autorizou a modernização e ampliação dessa feira que é um sentimento antigo dos moradores e feirantes do São Caetano. Obra fundamental para o desenvolvimento do comércio da cidade. Há mais de 40 anos que não havia investimento algum em reforma ou ampliação”, afirmou Augusto.

Feira da Califórnia

O presidente da Conder, José Trindade, disse ser um grande prazer receber o prefeito de Itabuna e poder anunciar essa grande notícia ao povo da cidade e região. “A feira do São Caetano vai ter esses investimentos de mais de R$ 10 milhões. O governador Rui Costa, com sua sensibilidade, autorizou a completa modernização”, disse.

Numa segunda fase, serão aplicados recursos do Governo do Estado, também por meio da Conder, para a ampliação e modernização da feira do Bairro Califórnia, outra promessa de campanha do prefeito de Itabuna, Augusto Castro, que recebeu autorização do governador Rui Costa para a sua execução.