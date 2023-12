CONDER e Prefeitura de Itabuna vão executar Projeto Social com vítimas das enchentes de 2021

A Companhia de Desenvolvimento Urbano do Estado da Bahia (CONDER), em conjunto com a Prefeitura de Itabuna, por meio da Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo (SIURB), vai realizar durante 18 meses curso com as famílias afetadas pelas enchentes de2021. A iniciativa busca dar apoio social para adaptação ao novo espaço de moradia em construção com 80 apartamentos no Jardim Jaçanã.

Na terça-feira, dia 19, as equipes da CONDER estiveram reunidas com a SIURB, Defesa Civil e Secretaria de Promoção Social de Combate à Pobreza (SEMPS) para informar que o cadastro definitivo das famílias será apresentado logo após as festas de fim de ano. O curso deve começar no início de 2024.

A secretária de Infraestrutura e Urbanismo, Sônia Fontes, disse que os cadastros das pessoas atingidas pelas chuvas foram entregues à CONDER há um ano e meio. O órgão está monitorando o arquivo social do CadÚnico para checar informações, como por exemplo, se alguém já recebeu moradia dentro do sistema nacional de habitação, além da parte documental. “Só a partir daí os aprovados serão inscritos no curso de capacitação”, explicou.

Critérios de convívio

As pessoas que vão morar no sistema de condomínio terão noções de critérios de convívio e pagamento de contas. “Essa é uma prerrogativa da CONDER que não abre mão de conceder esse apoio a essas famílias” destacou a secretária, que destacou o empenho do prefeito Augusto Castro (PSD) em dar moradia definitiva a essas famílias.

Ao todo 80 famílias serão realocadas para o novo condomínio na zona sul da cidade deixando os imóveis onde atualmente vivem com aluguel social, pago pela Prefeitura ou em habitações subnormais, afetadas pelas enchentes. Os moradores contemplados serão do canal Otávio Menezes, nas imediações do São Caetano, Gogó da Ema e famílias que estão no viaduto da BR-415.