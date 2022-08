Condomínio Incrível à Venda na Bahia

A Bahia está na região nordeste do Brasil com uma variedade de terrenos de áreas costeiras tropicais a regiões desérticas. A Bahia é um dos 26 estados do Brasil, é o quarto maior em população e o quinto em extensão territorial. Fica acima da Baía de Todos os Santos. A capital da Bahia é Salvador, originalmente conhecida como “Cidade do São Salvador da Bahia de Todos os Santos”.

As cidades litorâneas vizinhas oferecem casas requintadas em condomínios à beira-mar. Você pode encontrar uma mansão à beira-mar localizada a poucos metros da praia cercada por vistas incríveis. Veja de perto algumas das incríveis condomínios à venda da Bahia.

Praia de Itacimirim – Condomínio Luxuoso de 4 Quartos

Esta é uma bela casa de quatro quartos em um condomínio de luxo perto da praia. O moderno edifício de dois andares está localizado ao lado de uma rua pavimentada com telhado de cerâmica e cercado por um jardim e um gramado bem cuidado. Com lindas plantas, coqueiros e outras árvores, você não poderia pedir um lugar mais incrível para chamar de lar.

A parte traseira da casa oferece uma maravilhosa área de lazer com uma incrível piscina e deck de azulejos. O pátio oferece um belo gramado verdejante cercado por vegetação densa. Inclui também um banheiro, chuveiro e muito espaço coberto e aberto para refeições, entretenimento ou simplesmente relaxar.

A sala de estar é uma área espaçosa com uma sala de jantar separada que fica convenientemente ao lado da cozinha. A cozinha está localizada ao lado da área de lazer.

Um quarto fica no piso térreo, enquanto os outros três estão no segundo andar. Você também terá uma área de estar e banheiro separado para funcionários. Este imóvel está disponível por R$ 2.500.000.

As características –

Sala de estar

Sala de jantar

Cozinha com ilha central

Despensa

Quatro quartos

Armários em duas suítes

Três varandas, uma na suíte master, outra voltada para a frente da casa, e uma de frente para a piscina.

Despensa

Área de serviço

Quarto e banheiro para funcionários

Área de lazer com piscina, ducha e banheiro.

Jardim com sistema de irrigação

Galpão de estacionamento

Praia do Forte – Uma Fabulosa Casa de 6 Quartos em Propriedade à Beira-mar

Esta incrível mansão de dois andares fica ao lado da praia. É um dos melhores condomínios da região, cercado por uma vista incrível e uma beleza natural de tirar o fôlego. Esta casa foi projetada em estilo tradicional com seu telhado de cerâmica, estruturas de madeira, forro de madeira e portas e janelas em madeira. Você desfrutará da área de lazer localizada nos fundos da casa junto com uma piscina iluminada e deck de madeira. Aproveite sua cozinha de festa equipada com churrasqueira. Desfrute das áreas de jantar interiores e exteriores e, ainda por cima, da sua própria cervejaria!. A piscina é cercada por um gramado intocado delimitado por arbustos espessos e exuberantes.

O condomínio oferece uma espaçosa sala de estar e jantar, uma linda cozinha e seis quartos. Além de tudo isso, você terá uma garagem excepcional para 6 carros.

As características –

544 metros² de terreno

292 metros² de espaço

Salas de estar e jantar

Cozinha

Seis suítes

Garagem para 6 carros

Uma piscina iluminada com churrasqueira e sua própria cervejaria.

Praia do Forte – Uma Linda Casa de 4 Quartos Perto da Vila & Praia

Esta propriedade abriga um lindo condomínio perto da vila e a apenas 300m da praia. Oferece muitas excelentes instalações projetadas para atividades recreativas e muito relaxamento.

Coloque os pés para cima e relaxe na espaçosa sala de estar desta casa com vistas deslumbrantes para o jardim. Você terá duas suítes e dois quartos. A propriedade oferece uma bela área de lazer com sua grande piscina retangular e deck de azulejos. Você estará cercado por um gramado muito espaçoso delimitado por densa vegetação. Este imóvel está disponível por R$ 5.800.000.

As características –

A casa fica em dois lotes em excelente localização.

Oferece uma ampla sala de estar e sala de jantar

Uma grande cozinha

Área de serviço espaçosa

Dois quartos e 2 suítes

Varanda

Piscina

Chalé

Praia do Forte – Uma Mansão Espetacular de 5 Quartos Perto da Praia

Esta é uma mansão espetacular localizada a apenas cinco minutos a pé da vila ou da praia. É um terreno de esquina, próximo a uma rua interna. A propriedade é cercada por um lindo jardim e um amplo gramado localizado na frente do edifício. Você pode usar este espaço para desenvolver mais construção, se desejar. A mansão tem telhados de cerâmica, estruturas de madeira e grandes portas e janelas de vidro com molduras de madeira.

Você desfrutará de amplo espaço em suas áreas de estar e jantar com uma escada de madeira que te leva ao segundo andar. Os cinco quartos contam com grandes janelas que garantem muito ar fresco e luz solar.

A casa conta com uma elaborada área de lazer com cozinha de festa, área de jantar coberta e uma bela piscina com deck de azulejos. A piscina está rodeada por um grande gramado delimitado por arbustos e árvores. Esta propriedade conta com amplas varandas cobertas e muito espaço adicional para áreas de estar e jantar ao ar livre. Esta casa está disponível por R$ 4.100.000.

As características –

Área do terreno de 860 metros²

Um terreno de esquina proporcionando excelente privacidade e belos arredores.

Grande espaço aberto na frente da casa com espaço adicional para mais desenvolvimento.

Belas áreas de estar e de jantar

Cinco quartos

Varanda

Área de festas

Linda piscina

Galpão com 3 vagas de estacionamento

Uma grande área de serviço com quarto para 2 funcionários

Um excelente depósito

Interlagos – Uma Incrível Mansão de Cinco Quartos à Beira-mar

Esta propriedade está localizada na tranquila cidade de Interlagos, conhecida por suas lagoas, mar aberto e espaçosas praias imaculadas. Esta incrível e linda mansão de dois andares fica em um grande terreno à beira-mar em um condomínio. Este belo edifício tem telhados inclinados, estruturas de madeira, belos pisos e grandes portas e janelas de vidro com moldura de madeira. O design deste edifício oferece muita luz solar natural e maravilhosa ventilação cruzada.

Você desfrutará de vistas espetaculares e estará cercado por um jardim incrível com gramados verdejantes e iluminação ímpar. Na parte de trás do prédio, o mar fica de frente para a varanda onde você terá uma grande área de lazer com uma bela piscina, deck, e muito espaço coberto e descoberto para sentar e jantar enquanto se diverte.

No interior, você terá muito espaço em suas salas de estar e jantar com uma bela escada de madeira que leva ao andar superior. Quando quiser receber convidados, você tem uma grande cozinha e dois outros quartos para acomodar funcionários. Além disso, há uma casa separada para o seu zelador. Esta casa vem com interiores completos, móveis e equipamentos por R$ 6.000.000.

As características –

Espaço do terreno – 1640 metros²

A área construída é de 900 metros², sem incluir a área de lazer.

O Gazebo tem 30 metros² com cozinha de festa e banheiro privativo.

Amplas salas de estar e jantar

Cozinha ampla

Cinco quartos

2 acomodações adicionais para funcionários

Uma casa separada para seu zelador

A casa está decorada e mobiliada.

O maravilhoso litoral da Bahia é o lar de incríveis condomínios à beira-mar. Se você está pensando em comprar uma mansão em uma dessas cidades litorâneas, terá muitas opções para escolher. Há muitas propriedades para escolher e elas estão disponíveis a uma variedade de preços. Se não está conseguindo encontrar uma casa que combina com você, confira nossas listas de condomínios na Bahia ou entre em contato conosco informando suas necessidades. Faremos o possível para encontrar o lugar perfeito para você.