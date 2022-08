Conecta Bahia promove maior igualdade ao oferecer internet gratuita

“É muito importante ter internet gratuita na nossa cidade. Esse programa facilitou para as pessoas que não têm condições de colocar crédito no celular, para os estudantes, para realizar um trabalho e para pagar uma conta”. As palavras da dona de casa Antônia Maria, moradora de *Teolândia*, ao se referir ao Conecta Bahia, refletem o sentimento das pessoas que passam a contar com sinal de internet liberado em praças públicas de suas cidades.

A Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação (Secti) prevê implantar, até o final deste ano, 375 praças em toda a Bahia, totalizando um investimento de R$ 11,2 milhões. Nesta semana, *Lençóis, Andaraí, Teolândia e Santo Amaro* foram mais quatro das cidades beneficiadas pelo programa que já entregou 36 praças em 18 municípios diferentes. Nos próximos dias, *Irecê, Lapão, Planalto e Poções* também receberão o sinal de internet.

Ao oferecer gratuidade de um serviço essencial, a Secti contribui para a redução da desigualdade social, principalmente entre a população mais vulnerável que, muitas vezes, não tem condições de pagar um pacote de dados. O secretário da pasta, André Joazeiro, ressalta que além das cidades, a zona rural também será contemplada com o projeto piloto Conecta Bahia Rural, que prevê beneficiar, inicialmente, 23 localidades em povoados mais afastados das sedes dos municípios.

Para o agricultor Manoel Neves, internet é primordial na hora de se comunicar com amigos e parentes. “Isso tem um significado muito grande, principalmente para as pessoas que têm dificuldade. Às vezes, a pessoa quer mandar mensagem para alguém e está sem condições de fazer uma recarga. Esse Wi-Fi grátis traz facilidade”, afirma. A cabelereira Ariane Rodrigues disse que vai aproveitar o serviço para o lazer. “É bom para que a gente possa também estar nas redes sociais e postar nossas fotos”, brincou.

Em *Lençóis*, o sinal está liberado nas Praças Octaviano Alves, Maestro Clarindo Pacheco e Rua da Igreja. Já em *Andaraí* a rede Conecta Bahia pode ser acessada nas Praças Celestina Maria de Jesus e José Gomes da Silva. Em *Santo Amaro* e *Teolândia*, os cidadãos podem se conectar, respectivamente, nas Praças da Purificação e João Pastorinho de Assunção.