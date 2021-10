Conexão Bahia Mundo abre mercados para chocolates do Sul da Bahia na Europa

Por: Daniel Thame – Paris

Produtos de micro e pequenas empresas da Bahia estão sendo expostos no Salon du Chocolat que acontece em Paris, França, através do projeto Conexão Bahia Mundo, que tem como objetivo a internacionalização das pequenas empresas.

A ação Sabores da Bahia é uma parceria da Federação das indústrias do Estado da Bahia – FIEB e o Serviço de Apoio as Micro e Pequenas Empresas da Bahia – Sebrae.

Entre os produtos apresentados no estande do Brasil no Salon, com o apoio do Governo da Bahia, Governo do Pará e a Prefeitura de Ilhéus estão os chocolates sulbaianos: Chor, Benevides, Baiani, Mais Cacau e Cantagalo. Segundo Leilane Benevides, produtora dos Chocolates Benevides, em Itabuna, “estamos em fase de expansão da marca e esse projeto oferece condições de comercializar nossos chocolates na Europa, um mercado com imenso potencial de consumo”, declarou.

De acordo com Maurício Manfre, consultor do Sebrae, “o maior desafio das pequenas empresas nas exportações não é a parte operacional mas sim a parte comercial do processo. Encontrar um potencial cliente, chamar sua atenção para seus produtos, negociar e conquistar uma venda é o grande desafio a ser vencido. O projeto em parceria entre a FIEB e o SEBRAE/BA tem foco específico nos processos de venda internacional”, concluiu.