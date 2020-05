Conferência aponta Turismo Rural como saída após pandemia

No “novo normal”, será tendência a busca por segmentos que ofereçam segurança sanitária sem aglomerações, experiências autênticas e contato com a natureza. Neste cenário, o Turismo Rural surge como estratégia de desenvolvimento do segmento para a recuperação após a pandemia.

O assunto será discutido nesta terça-feira (26), a partir das 17 horas, numa conferência transmitida pela plataforma Zoom. Para enriquecer o debate, a “Eixo 4 – Soluções Inteligentes” convidou quatro profissionais renomados, que irão abordar pontos fundamentais, enfatizando os desafios e oportunidades do Turismo Rural, que surgem com a atual crise mundial.

Aí está um debate propício para Itabuna e Costa do Cacau, assim como outros destinos turísticos baianos que tantos recursos naturais oferecem. “O momento traz uma oportunidade de melhor trabalhar o potencial [desses destinos], que têm como atrativos simplicidade, belezas, riqueza cultural e tranquilidade da vida no campo”, justificam os organizadores da transmissão.

Para participar, basta clicar no link disponível no Instagram @eixo4consultoria.