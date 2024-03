Conferência internacional este mês em Brasília

O Presidente da AMPESBA (Associação das Micro, Pequenas Empresas e dos Empreendedores Individuais do Estado da Bahia), e da FAMPEC – BA (Federação das Associações das Micro e Pequenas Empresas da Bahia) Agnaldo Joaquim (Durunga) estará presente no dia 14 de março de 2024, na sede do Banco Central do Brasil, em Brasília-DF, a convite do Banco Central, Sebrae Nacional e IFC/SME Finance Forum, na Conferência Internacional: Powering Growth: Unlocking MSME Finance Through Policies, Innovation and Partnerships, onde o evento será uma jornada transformadora para o futuro do financiamento das micro e pequenas empresas e ocorrerá paralelamente à reunião da Global Partnership for Financial Inclusion (GPFI), grupo da trilha financeira do G20.

O Presidente Agnaldo Joaquim salientou sobre a importância da representação da Bahia neste evento, onde serão tratados diferentes mecanismos para impulsionar a economia das Micro e Pequenas Empresas a nível global. Ainda declarou estar se sentindo honrado pela participação no melhoramento dos respectivos portes empresariais.

Vale lembrar que o Presidente Agnaldo Joaquim (Durhunga) que faz parte do Fórum Permanente das Micro e Pequenas Empresas em Brasília, participou do aperfeiçoamento da Lei Geral 123/2006, a Lei Geral dos MEI, das Microempresas e das Empresas de Pequeno Porte, em 2023.

Estarão presentes autoridades governamentais, especialistas da indústria global e pioneiros de fintechs com o objetivo de criar um futuro melhor para as MPMEs em todo o mundo.