Conferência Municipal de Saúde abordará propostas ligadas à garantia de direitos e defesa do SUS

Nos dias 24 e 25 de março, o Conselho Municipal de Saúde e a Prefeitura de Ilhéus, por meio da Secretaria de Saúde (Sesau), promovem a 8ª edição da Conferência Municipal da Saúde, no auditório da Universidade Estadual de Santa Cruz (UESC). A programação inclui palestras e rodas de conversa. O encontro é desdobramento das pré-conferências realizadas em diferentes bairros, incluindo a zona rural da cidade.

Sob o tema central “Garantir Direitos e Defender o SUS, a Vida e a Democracia – Amanhã Vai Ser Outro Dia”, a conferência tem o objetivo de compreender as dificuldades de acesso ao Sistema Único de Saúde (SUS), com foco na situação de grupos populacionais que, por diversos fatores, encontram-se em maior vulnerabilidade.

Importante espaço democrático, o evento é gratuito e aberto ao público em geral, sendo mais uma oportunidade para que os usuários do SUS, representantes de órgãos públicos e trabalhadores da área participem e possam dialogar sobre políticas públicas a serem implementadas, com foco na melhoria dos serviços oferecidos no município.

Nesta edição, serão trabalhados quatro eixos: “A Ilhéus que temos. A Ilhéus que queremos”; “O papel do controle social e dos movimentos sociais para salvar vidas; “Garantir direitos e defender o SUS, a vida e a democracia; e “Amanhã vai ser outro dia para todas as pessoas.”

As propostas apresentadas e aprovadas na conferência serão incluídas no Plano Municipal de Saúde. Segundo André Cezário, titular da Sesau, é fundamental que a sociedade ilheense participe deste ato de construção coletiva.

“A Conferência serve para democratizar as ações da administração municipal. Não queremos apenas transmitir o que pensamos e sim colher das pessoas as necessidades e opiniões”, enfatizou.

Programação

– Sexta-feira (24/03)

17h – Credenciamento

18h – Mesa de abertura

18h10 – Composição da mesa

18h20 – Hino de Ilhéus

19h – Conferência Magna – Tema: “Garantir Direitos e Defender o SUS, a Vida e a Democracia – Amanhã Vai Ser Outro Dia”

Palestrante: Andrey Lemos – Diretor de Prevenção da Atenção Primária em Saúde do Ministério da Saúde

20h – Coquetel de abertura e encerramento

– Sábado (25/03)

7h45 – Mestra de cerimônia – Miretty Di Biacchio

8h – Mesa redonda com painel expositivo dos eixos

Debatedora: Dejeane Silva, docente da UESC

9h30 – Divisão dos Grupos

10h – Coffee break

Eixo I – A Ilhéus que temos. A Ilhéus que queremos

Expositor(a): Simone Soares

Eixo II – O papel do controle social e dos movimentos sociais para salvar vidas

Expositor(a): Jurandyr Telles

Eixo III – Garantir direitos e defender o SUS, a vida e a democracia

Expositor(a): Sonilda Melo

Eixo IV – Amanhã vai ser outro dia para todas as pessoas

Expositor(a): Rafael Miranda

12h – Almoço

14h – Apresentação dos eixos

15h30 – Plenária Final

16h30 – Coquetel de encerramento

Homenagem póstuma ao Conselheiro Jorge Luiz