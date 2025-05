Confira as atrações do Ticomia 2025

O Forró Ticomia, realizado na Fazenda Eldorado, em Ibicuí, não é apenas uma festa junina — é um verdadeiro espetáculo que celebra a alma do São João nordestino. Com 38 anos de história, o evento acontece no dia 21 de junho e promete encantar forrozeiros de todo o Brasil, proporcionando momentos únicos que ficarão na memória de cada participante.

Considerada por muitos como a melhor festa de São João da Bahia e uma das melhores do Brasil, o Ticomia preserva suas raízes culturais nordestinas com o vibrante arrasta-pé, o remelexo das sanfonas e versos que tocam o coração do povo.

À Frente da Tradição

Sob a liderança de Raul Dourado, jovem empresário e herdeiro do sonho de seu pai, Douradinho, fundador do Ticomia, a festa continua sendo um símbolo de resistência. Mesmo em tempos desafiadores, como o período pós-pandemia, o evento mantém seu destaque como a maior festa privada de São João na Bahia.

“Manter uma tradição é um desafio, mas acreditamos na importância da nossa cultura, na alegria do nosso público e na animação do arrasta-pé,” afirma Raul.

Grandes Atrações

A edição de 2025 promete uma tarde e noite inesquecíveis com nomes de peso do forró e da música nacional, como Dorgival Dantas, Igor e Lulinha, Calcinha Preta, Mastruz com Leite, Vítor Fernandes, Saia Rodada e a icônica Banda Lordão. Cada apresentação trará um repertório especial que envolverá e emocionará o público, embalando corações e marcando as festividades juninas.

Inovação e Autenticidade

Além de preservar suas tradições, o Ticomia investe continuamente em inovação.

“Estamos sempre buscando oferecer o melhor ao nosso público, com cenografia moderna, iluminação impecável, ambientes confortáveis e uma seleção de comidas típicas que agradam a todos os paladares, sem abrir mão do autêntico clima junino,” destaca Raul.

A festa promete uma experiência all inclusive, com comidas típicas como tapioca, pamonha, amendoim, crepe, porco e costela de boi no rolete, milho cozido, acarajé, abará, churrasquinho e doces regionais. E, para acompanhar, há uma ampla variedade de bebidas, incluindo cerveja, cachaça, licor, sorvete de cachaça, água de coco, caldo de cana, coquetel de frutas e refrigerantes.

Um Símbolo de Resistência

O Ticomia não é apenas uma festa: é um ato de amor pela cultura nordestina. Raul reforça que a dedicação à tradição do forró e ao público que conquistou fidelidade é o que mantém o evento vivo.

“Aqui, a tradição dança ao som da sanfona e na animação do nosso público, que ano após ano mantém viva a essência do São João,” conclui.

Convidamos você a viver essa atmosfera única, que carrega a resistência do forró e a alegria do povo nordestino. Como diz a música de Alceu Valença: “Tu vens, tu vens, eu já escuto os teus sinais…”

No dia 21 de junho, venha celebrar o Forró Ticomia. Junte-se a milhares de forrozeiros para que o seu coração bata no ritmo do forró e a alma dance em sintonia com as estrelas.

