Confira calendário de vacinação contra Covid e gripe em Itabuna

O cronograma de imunização contra gripe (influenza) e Covid-19, divulgado pela Rede de Frio da Secretaria de Saúde de Itabuna, é separado por turnos. Nesta fase, estarão incluídos os rodoviários, além dos profissionais de Educação das redes pública e privada e de saúde.

Nesta semana, das 8 às 11 horas, prossegue a vacinação contra o vírus Influenza para idosos acima de 60 anos, criança de 6 meses a menores de 6 anos, gestantes e puérperas. Também de professores, profissionais de saúde da rede pública ou particular, sendo necessária a apresentação da Carteira Profissional ou crachá. A vacinação acontece nas Unidades Básicas de Saúde.

A vacinação das primeiras e segundas doses contra a Covid-19 vai acontecer no período vespertino, entre 13 e 16 horas, nas Unidades Básicas e de Saúde da Família.

Contra coronavírus

Na segunda-feira, dia 24, a vacinação contra o novo coronavírus é destinada às pessoas com idade a partir de 59 anos, nascidas entre janeiro e abril. Também para pessoas a partir de 30 anos com comorbidades, que devem apresentar laudo médico, contendo a CID.

Na terça-feira, dia 25, para as pessoas com idade a partir de 59 anos, nascidas entre maio a agosto. Segue o atendimento para pessoas a partir de 30 anos com comorbidades, apresentando o mesmo documento citado acima.

Na quarta-feira, dia 26, a vacinação contra a Covid-19 é para pessoas a partir de 59 anos, nascidas entre setembro e dezembro. O público com doenças prévias continua no cronograma.

Na quinta-feira, dia 27, doses destinadas às pessoas a partir de 58 anos nascidas entre janeiro e abril. E também, para pessoas a partir de 30 anos com comorbidades.

Na sexta-feira, dia 28, a vacinação se destina às pessoas a partir de 58 anos nascidas entre maio e agosto. E ainda, para aqueles a partir de 30 anos com patologias.

Documentos exigidos

Em todos as datas é necessária apresentação dos seguintes documentos: Carteira de Identidade (RG); CPF ou Cartão do SUS e comprovante de residência. Para pessoas com comorbidades é sempre necessário relatório médico atualizado (máximo de seis meses) com CID.

Profissionais da educação

Na quarta-feira, dia 26, a vacinação contra a Covid-19 será realizada no IMEAM, destinada aos trabalhadores da Educação da Rede Municipal, de 30 a 44 anos. A 1ª dose Oxford/Astrazeneca/Fiocruz acontece das 8h30min às 14 horas.

Na sexta-feira, dia 28, a vacinação no CEEP será para trabalhadores da Educação da Rede Estadual e UFSB, de 30 a 44 anos, entre 8h30min e 14 horas.

Aos profissionais de Educação de todas as redes e da UFSB será exigida a apresentação dos documentos necessários: Carteira de Identidade (RG); CPF ou Cartão do SUS e Contracheque impresso.

Rodoviários

Na quinta-feira, dia 27, a vacinação contra Covid-19, no SEST/SENAT, no bairro Lomanto, é destinada aos trabalhadores dos transportes rodoviários municipal e intermunicipal. É necessária a apresentação dos seguintes documentos: Carteira de Identidade, CPF ou Cartão do SUS, Contracheque impresso ou fotocópia da Carteira de Trabalho (parte do contrato e da identificação civil).

Repescagem 2ª dose

Na terça-feira, dia 25, as segundas doses contra Covid19 das respectivas primeiras aplicações de Coronavac e Oxford são destinadas às pessoas com Síndrome de Down e Trabalhadores da Saúde. O local é na Rede de Frio, fundos do Centro de Saúde José Maria de Magalhães (antigo Sesp).