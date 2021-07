Confira calendário para vistoria de táxis em Itabuna

Está marcada para o mês de setembro a inspeção anual dos veículos que operam como táxis em Itabuna. O procedimento é realizado pela Secretaria Municipal de Transporte e Trânsito (Settran), com o objetivo de garantir mais qualidade e segurança aos usuários deste tipo de serviço.

Itens de segurança, conforto e higiene dos veículos serão alguns dos observados, entre eles, pneus, cintos, parte elétrica, bancos e sinalização. A expectativa é de que 666 taxistas compareçam à sede da Settran entre os dias 8 e 27 de setembro, no horário das 08 às 14 horas.

No período, serão exigidos os seguintes documentos: CNH com EAR, Certidão de Condutor ou pontuação, Antecedentes Criminais, Alvará de Tributos e CRLV. É importante lembrar que a ordem de atendimento será de acordo com a identificação de cada veículo.

Datas e placas

08/09 (T0001 – T0050);

09/09 (T0051 – T0100);

10/09 (T0101 – T0150);

13/09 (T0151 – T0200);

14/09 (T0201 – T0250);

15/09 (T0251 – T0300);

16/09 (T0301 – T0350);

17/09 (T0351 – T0400);

22/09 (T0401 – T0450);

23/09 (T0451 – T0500);

24/09 (T0501 – T0550);

25/09 (T0551 – T0600);

26/09 (T0601 – T0650)

27/09 (10651 – T0700).