Confira horários do Shopping Jequitibá neste final de semana 

Conforme Decreto de Nº 14.483, publicado nesta sexta-feira (18) pela Prefeitura de Itabuna, fica permitido o funcionamento do Shopping Jequitibá, durante este final de semana. As lojas e quiosques funcionam das 10 às 21 horas no sábado e das 14 às 20 horas no domingo. A Praça de Alimentação/restaurantes/lounge bar, das 10 às 21 horas no sábado, e das 12 às 21 horas no domingo

O hipermercado abre das 8 às 21h30min e das 8 às 20h30min, a drogaria das 8 às 21h30min e das 9 às 20 horas e a lotérica das 8 às 16 horas no sábado, das 12 às 18 horas no domingo. Já a academia funciona das 8 às 17 horas e das 8 às 14 horas, respectivamente. O delivery de alimentação até 22 horas. Vale esclarecer que a venda de bebida alcoólica está proibida durante todo o final de semana.

A equipe responsável pelo Shopping Jequitibá ressalta estarem mantidas todas as medidas de segurança recomendadas pela Organização Mundial de Saúde para garantir a segurança de clientes, lojistas e seus colaboradores. Além disso, o estabelecimento apoia campanhas educativas de prevenção ao vírus em suas redes sociais e nos espaços de circulação do empreendimento.