Confira horários do Shopping Jequitibá no feriado de 7 de Setembro

O Shopping Jequitibá terá horários especiais de funcionamento no 7 de Setembro. Durante o feriado, lojas e quiosques abrem das 13 às 21 horas e a Praça de Alimentação das 12 às 21 horas. Já o hipermercado funciona das 8 às 21 horas, a drogaria das 9h30min às 21 horas, a barbearia das 10 às 21 horas, a lotérica das 12 às 18 horas e a clínica de vacinação das 14 às 20 horas.

Até é o dia 13 de setembro, 47 lojas do Jequitibá participam da Semana Brasil 2021, uma iniciativa do Instituto para o Desenvolvimento do Varejo e lojistas de diferentes setores em todo o país. O objetivo é alavancar as vendas, reaquecer a economia e renovar estoques para o Black Friday e Natal. A promoção oferece descontos especiais e a relação de lojas participantes pode ser conferida no site em www.shoppingjequitiba.com.br

Por conta da pandemia da Covid-19, o shopping adotou todos os protocolos de segurança determinados pela Organização Mundial de Saúde, com o objetivo de garantir a segurança de clientes, colaboradores e lojistas.