Confira o calendário de vacinação desta semana em Itabuna

Quatro frentes de trabalho serão reforçadas pela Secretaria Municipal de Saúde por meio da Rede de Frio/Departamento de Vigilância em Saúde para imunização de crianças e adultos em Itabuna. O calendário desta semana contempla o período de 19 a 23 de Setembro. Para adultos e idosos, a vacinação contra a Covid-19 prossegue em todas unidades de saúde no período matutino e vespertino.

A vacinação da primeira, segunda, terceira ou quarta dose contra o covid-19 será aplicada para pessoas maiores de 18 anos. Nesta semana a vacinação de adultos e idosos acontece na terça-feira, dia 20, e quinta-feira, dia 22, das 8h às 11h, e das 13h às 16h. As unidades funcionam até às 16h, mas as ampolas são abertas até às 15h em razão da necessidade de evitar desperdício de doses.

Crianças e adolescentes

Prossegue em todo o Brasil a Campanha Nacional de Multivacinação Infantil concomitante à covid-19, Influenza e vacinação da Poliomielite. As imunizações acontecem esta semana na segunda-feira dia 19, na quarta-feira, dia 21, e na sexta-feira, dia 23, nas Unidades Básicas de Saúde das 08h às 11h, e das 13h às 16h.

Já a Campanha de Multivacinação que visa imunizar crianças e adolescentes com todas as vacinas do calendário de imunização nacional contempla crianças a partir do nascimento a adolescentes menores de 15 anos (14 anos, 11 meses e 29 dias). Serão ofertadas todas as vacinas para este público, o qual será imunizado com as vacinas que faltam para completar seu esquema vacinal da caderneta após avaliação do enfermeiro(a) da unidade.

Poliomielite e Covid-19 em Crianças

Também na segunda-feira, quarta-feira e sexta-feira, concomitante à multivacinação, acontece a vacinação da Poliomielite para crianças maiores de 1

ano e menores de 5 anos de idade (4 anos, 11 meses e 29 dias).

Já a imunização contra o covid-19 de primeira ou segunda dose para crianças de 03 a 11 anos ocorre esta semana na segunda-feira, quarta-feira e sexta-feira, acompanhando o cronograma da multivacinação nas Unidades Básicas de Saúde das 08h às 11h, e das 13h às 16h.

Meningite C

Também prossegue vacinação contra a Meningite C na segunda-feira, quarta-feira e sexta-feira. O público são crianças de 1 ano de idade a 19 anos, 11 meses e 29 dias, que Não foram vacinadas com meningo C. A documentação necessária para vacinação da criança e adolescente é o RG ou certidão de nascimento, CPF ou Cartão do SUS e cartão de vacina da criança/adolescente que deve estar acompanhado do seu responsável.