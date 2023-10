Confira o calendário semanal atualizado de vacinação em Itabuna

A Prefeitura de Itabuna, por meio da Rede de Frio do Departamento de Vigilância em Saúde/Secretaria Municipal de Saúde de Itabuna divulgou o calendário semanal de vacinação correspondente ao período de 03 a 07 de Outubro. Para adultos e idosos, prossegue a vacinação do covid-19 (primeira, segunda, terceira ou quarta dose) nas Unidades Básicas de Saúde, sempre no período da manhã e tarde, para pessoas maiores de 18 anos.

A vacinação de adultos e idosos acontece de segunda a sexta-feira, das 08h às 11h e das 13h às 16h. Vale destacar que as unidades funcionam até às 16h, mas as ampolas são abertas até às 15h afim de evitar desperdício de doses. A documentação necessária é o RG, CPF ou cartão do SUS e cartão de vacina com registro das doses anteriores.

Crianças e adolescentes

De segunda a sexta-feira, crianças e adolescentes poderão ser vacinados contra a covid-19 em todas Unidades Básicas de Saúde, das 08h às 11h e das 13h às 16h. Importante lembrar que crianças de 3 a 11 anos recebem a primeira ou segunda dose da Coronavac ou Pfizer Pediátrica. Já os adolescentes de 12 a 17 anos poderão ser imunizados com a primeira, segunda ou terceira dose da coronavac ou Pfizer conforme seu esquema vacinal.

A documentação necessária é o RG, CPF ou cartão do SUS e cartão de vacina com registro das doses anteriores. As crianças devem estar acompanhadas dos seus responsáveis.

Rotina

A vacinação de rotina ocorre em todas as Unidades Básicas de Saúde, de segunda-feira a sexta-feira, das 08h às 11h e das 13h às 16h, tendo como público-alvo crianças, adolescentes, adultos e idosos. A documentação necessária é o RG, CPF ou cartão do SUS e cartão de vacina com registros de outras vacinas.