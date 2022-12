Confirmada para domingo a semifinal do Interbairros no Itabunão

A Prefeitura de Itabuna, por meio da Secretaria de Esportes e Lazer, sorteou a ordem dos jogos da semifinal do Campeonato Interbairros de Futebol na manhã desta quarta-feira, 30. As partidas acontecem no próximo domingo, dia 4, no Estádio Luiz Viana Filho, Itabunão, com a primeira, Pedro Jerônimo x Califórnia, às 8h30min, e Nova Ferradas x Vila Anália, às 10h30mim.

O titular da Secretaria de Esportes e Lazer, José Alcântara Pelleglrini, durante o encontro com seus técnicos disse que a partir do encerramento dessa penúltima partida domingo, já é hora de se programar para a grande final da competição no próximo dia 11 de dezembro também no Itabunão.

“Não tenho dúvida de que será mais um momento importante de união, alegria e de uma grande conquista por realizarmos, com tranquilidade e segurança, um campeonato do porte do Interbairros. Mais de mil atletas participaram do certame que, além de atrair grande e fiel público, reuniu inúmeras famílias nas partidas realizadas nas manhãs de domingo. Antecipadamente garanto que foi um sucesso muito gratificante” opinou o secretário de Esportes e Lazer.

Pellegrini aproveitou também para ressaltar o nível técnico e profissional dos atletas que segundo ele demonstraram seriedade e compromisso ao longo de quase três meses de jogos. “Desde o início da competição, no mês de setembro, cada seleção soube representar com zelo, empenho, dedicação e respeito seu bairro e nossa cidade”, concluiu o secretário.