Confirmada para sábado inauguração da Vila Olímpica; Sudesb já fez vistoria

As novas instalações da Vila Olímpica Professor Everaldo Cardoso foram visitadas nesta segunda-feira (26) pelo secretário de Esportes e Lazer da Prefeitura de Itabuna, Alcântara Pelegrini, acompanhado do secretário Estadual do Trabalho, Emprego, Renda e Esporte, Davidson Magalhães, juntamente com engenheiros e diretores estaduais e municipais.

Eles vieram garantir que o novo equipamento esportivo atende às exigências da Superintendência dos Desportos do Estado da Bahia (Sudesb), que financiou a obra, cuja inauguração está prevista para o próximo sábado, dia 1º/10. O secretário Davidson Magalhães reafirmou o compromisso do Governo do Estado, em trabalhar pela Bahia, e o esporte, segundo ele, não poderia ficar de fora.

“A Sudesb tem promovido o fomento, a prática esportiva, as competições e para isso é necessária à construção de equipamentos que atendam as comunidades baianas tanto no esporte quanto na recreação e no lazer”, comenta o Secretário. O Diretor de Obras da Sudesb, Marcos Andrade, explica que a Vila Olímpica “está praticamente concluída, exigindo apenas alguns ajustes que podem ser resolvidos facilmente”, informou o diretor Marcos Andrade.

Parceria e resultados

O titular da Secretaria de Esportes e Lazer, Alcântara Pelegrini, ressalta que a parceria ente o Governo do Estado e o município tem rendido bons frutos para a comunidade. Ele lembra que com a reinauguração da Vila Olímpica e o Campo de Futebol Amador, que também será inaugurado no sábado, aumentam para três os equipamentos esportivos requalificados em Itabuna.

Ele lembra que o mais recente foi a Areninha da Avenida Fernando Cordier, inaugurada pelo governador Rui Costa, no mês de agosto. A segunda Areninha a ser inaugurada está localizada na área da antiga feira do Bairro Conceição, cujas obras, também financiadas pelo Governo do Estado, já estão com mais de 90% concluídas.

Alcântara adianta que já está no cronograma de obras a construção de um novo campo de futebol amador, no bairro Lomanto.

“Desde o início da gestão do prefeito Augusto Castro que o Governo do Estado tem olhado com atenção para Itabuna e região, direcionando recursos para diversas áreas, e o esporte é uma delas, que tem recebido grandes investimentos”, reconhece o secretário municipal.