Congresso da Família da Igreja Batista traz mensagens e oficinas gratuitas

O XI Congresso da Família, da Igreja Batista Teosópolis de Itabuna, nos dias 4 e 5 de junho, traz, neste ano, além da mensagem dirigida às famílias, várias oficinas profissionalizantes e de orientação. Tendo como tema “A Arte de Viver em Família”, o Congresso terá como preletor o pastor Hermes Júnior, hoje atuando em na Igreja Batista Alvorada, em Feira de Santana, e que por muitos anos foi o pastor de jovens e adolescentes da IBT.

Serão oferecidas 12 oficinas aos participantes: Bolo de pote, Bordado à Mão, Almofada Nozinho, Colher Decorada, Mesa Posta, Libras, Comunicação Assertiva, Mini Reparos Domésticos, Artesanato com pinus, Maquiagem, Churrasco e Direção Defensiva, de acordo com Graça Guimarães, do Ministério da Família da Teosópolis e uma das coordenadoras do Congresso.

Com exceção da oficina de churrasco, que terá um custo de 20 reais e início ao meio-dia, com palestra e degustação, todas as demais oficinas serão gratuitas. As vagas são limitadas e abertas a não integrantes da Igreja. As inscrições poderão ser feitas pelos telefones (73) 98848-3638(WhatsApp)e 3212-3012, através do link https://forms.gle/u8odNdLQUaTK4Dfk7 ou na secretaria da Igreja, localizada na Rua Duque de Caxias, 49, no bairro da Conceição, em Itabuna.

A oficina de Direção Defensiva será ministrada por profissionais servidores da Polícia Rodoviária Federal (PRF). Nela serão abordados temas como direção segura nas rodovias e áreas urbanas, como se comportar diante de fatores adversos como chuva, congestionamento, neblina, pista molhada e outras intempéries, respeito às regras de trânsito, causas dos acidentes mais graves.

Também serão abordadas questões como autuações que podem gerar suspensão e cassação da Carteira Nacional de Habilitação (CNH), ações penais, equipamentos proibidos e suas consequências a exemplo de lanternas, faróis, películas, descargas, pneus, de acordo com o policial rodoviário federal, Alberto Júlio de Souza, que atuará como auxiliar na palestra.

As demais oficinas por profissionais com conhecimento nas suas respectivas áreas. “Será um momento para nos confraternizarmos e além de ouvir a palavra, uma oportunidade para aprender”, pontua Graça Guimarães.

Para mais informações e entrevistas:

João Blohem-Assessor de Comunicação (73)99933-3928

Geraldo Meireles- Pastor Presidente da Teosópolis (73) 98822-0068

Graça Guimarães- Ministério da Família da Teosópolis (73)8834-6376