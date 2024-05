CONGRESSO DE AÇÃO SOCIAL DA CONVENÇÃO BATISTA BAIANA REÚNE 20 MUNICIPIOS E 46 IGREJAS

Realizado neste final de semana na Igreja Batista Teosópolis de Itabuna, o Congresso de Ação Social da Convenção Batista Baiana reuniu participantes de mais de 20 cidades e 46 igrejas.

“O nosso Congresso atingiu o objetivo proposto , reunimos um grande número. de pessoas, realizamos excelentes oficinas de capacitação na elaboração de projetos, além de contarmos com a participação de Maurício Cunha, referencia no Brasil no cuidado e proteção crianca e do adolescente. , ressaltou Uellinton Rocha, gerente de Responsabilidade Social da Convenção Batista Baiana.

“Estamos muito felizes em ter realizado o congresso aqui, a Teosópolis tem realizado projetos de referência nacional. Pudemos compartilhar as boas práticas com diversas cidades da Bahia ” afirmou

Representante de Camaçari, o Pastor Silas Gomes de Santana , gostou da participação. “O congresso foi muito positivo para nós, pudemos compartilhar experiências em projetos e conhecer as ações exitosas da Teosópolis”, disse.

Ação extraordinária

Um dos principais palestrantes do Congresso, o engenheiro e ex-secretário nacional de Proteção a criança e ao adolescente Maurício Cunha, reconhecido no Brasil e no exterior na área de proteção à criança e ao adolescente com quatro livros publicados, e 30 anos de trabalho com o social considerou o Congresso extraordinário.

“Foi uma oportunidade extraordinária de estar mobilizando o povo de Deus , conscientizando sobre sua missão, que inclui também o engajamento social, a transformação social, fazer essa interface mais de perto com os atores do poder público , e outros atores para que a igreja possa ser cada vez mais relevante na sua sua missão de evangelizar, e também de transformar socialmente” , disse.

“A Convenção Batista Baiana está de parabéns pelo congresso com a participação de vários municípios baianos. Eu fico muito feliz de ver uma igreja como a Teosópolis engajada na cidade, discutindo políticas públicas, mobilizando os membros, uma igreja com tantos projetos” , disse

Maurício Cunha considerou que a assistência social deveria ter mais recursos. “Falta financiamento. Vemos politica da saúde e da educação têm o princípio constitucional que garante os recursos, e o social depende do poder discricionário do prefeito, se o prefeito não pensar nos mais vulneráveis a política fica enfraquecida” , constatou.

Maurício Cunha é diretor do Childfund, fundo de atendimento às crianças com 57 anos de presença no Brasil e 83 anos no mundo., mais antigo que a ONU.

Tem atuação em 24 países e em sete estados do Brasil já tendo passado em 781 comunidades .

Já atendeu 85 mil crianças, adolescentes e jovens e 39 mil famílias. O Childfund têm vários exemplos de apadrinhados que cursaram faculdades, se formaram e montaram empreendimentos. Gente que teve a história de vida transformada.

Apoio familiar

Maurício Cunha deixou conselhos. ” Deixar uma criança sem supervisão, é a deixar em um carro a 180 km por hora. Temos que dialogar com os filhos e afirmar o amor”, aconselhou.

Relevância do Congresso

Representando o município, a secretaria interina de Promoção Social, Luciana Seara, avaliou como importante a realização do congresso.

“Estamos felizes em sediar o Congresso. Vejo como relevante. A gente sabe o trabalho que a igreja Teosópolis realiza com as famílias, é um trabalho de responsabilidade e compromisso, uma ação contínua. Fico muito feliz em saber que a igreja caminha junto com o poder público, que não consegue atender todos que precisam dos nossos serviços. Foi uma troca de experiências muito importante”, disse a gestora.

Veja a cobertura fotográfica do evento: