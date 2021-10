Congresso de Enfermagem aborda atuação básica e hospitalar

Por Rafael Lopes

“Enfermagem da atenção básica à hospitalar: atuação, desafios e potencialidades”. Este é o tema do Congresso Híbrido de Enfermagem (COHENF), que será realizado pelo UNINASSAU – Centro Universitário Maurício de Nassau Salvador, entre os dias 26 e 29 deste mês de Outubro.

O evento é realizado por meio do apoio acadêmico do curso de Enfermagem da Instituição e terá como palestrantes professores da unidade e externos da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UNIRIO), Universidade do Estado do Pará (UEPA) e Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia (UESB), além de representantes do Conselho Regional de Enfermagem.

O COHENF é gratuito e aberto a estudantes, pesquisadores e profissionais que podem se inscrever no link: https://extensao.uninassau.edu.br/DetalhesEvento.aspx?EventoId=38160 enquanto houver vagas disponíveis. As palestras serão virtuais, enquanto as oficinas ocorrerão de forma presencial nos campi Pituba e Mercês.

Amanda Gaspar é professora no curso de Enfermagem do UNINASSAU e integra a comissão organizadora do congresso. Para ela, o momento é oportuno para proporcionar a integração do corpo acadêmico e promover o diálogo sobre o exercício da profissão contribuindo para a consolidação de saberes, crescimento profissional e fortalecimento do curso. Outras informações e programação completa estão disponíveis também no link de inscrições.

Lançamento de livro

Em parceria com a Universidade Federal da Bahia (UFBA), será lançado o projeto Sistematização da Assistência de Enfermagem (SAE), além do relançamento do livro “Subjetividades encarceradas: reflexões sobre a saúde da mulher privada de liberdade e seus filhos”, da professora doutora e enfermeira, Tânia Bispo.