Congresso e encontro discutem revolução no cenário da micro e pequena empresa

No cenário empresarial brasileiro, onde inovação e resiliência são palavras-chave, os eventos que se destacam como pilares de suporte e crescimento são essenciais.

É com grande entusiasmo que a AMPESBA e SEBRAE, juntamente com a FAMPEC-BA e CONAMPE, realizam o XIII Congresso Norte e Nordeste das Micro e Pequenas Empresas e o XVII Encontro Nacional de Líderes das Micro e Pequenas Empresas. Este evento híbrido ocorrerá nos dias 12 e 13 de setembro de 2024, no Centro de Cultura Adonias Filho, em Itabuna.

A previsão é oferecer uma imersão profunda no universo das micro, pequenas empresas, e empreendedores individuais.

O Congresso e o Encontro têm como objetivo central discutir e promover soluções inovadoras para os desafios enfrentados pelas micro e pequenas empresas (MPEs) no Brasil.

Sob o tema “A Quarta Revolução Industrial – Indústria 4.0”, o evento reunirá líderes empresariais, empreendedores, especialistas e autoridades do setor para abordar temas cruciais como inovação tecnológica, sustentabilidade, políticas públicas e estratégias de crescimento.

Presenças e programação

Uma das presenças confirmadas é o Ministro do Empreendedorismo Nacional, Márcio França, juntamente com a Secretaria Nacional da Microempresa e Empresas de Pequeno Porte – MEMP, e outras lideranças nacionais e internacionais.

Durante os dois dias de evento, os participantes poderão usufruir de uma programação intensa composta por palestras e painéis.

Entre os destaques estão:

Palestras Inspiradoras: Especialistas renomados compartilharão insights sobre tendências emergentes e práticas bem-sucedidas no universo das MPEs.