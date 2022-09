Congresso e encontro em Itabuna discutem potência da microempresa

Acontece nesta sexta (2) e sábado (3), no Teatro Candinha Doria, em Itabuna, o XI Congresso Norte Nordeste das Micro e Pequenas Empresas e o XV Encontro Nacional das Lideranças da Micro e Pequena Empresa. Um dos palestrantes é o superintendente do Sebrae-Bahia, Jorge Khoury.

A Ampesba (Associação das Micro e Pequenas Empresas da Bahia), uma das entidades anfitriãs, destaca a importância da realização desses eventos. O presidente da entidade, Agnaldo Joaquim Santos (Durunga), pontuou sobre o quão crucial é o apoio para a saúde financeira das empresas.

“Esse momento é exclusivo para a gente alavancar o comércio da nossa região. Itabuna, por exemplo, ficou quase seis meses com o comércio fechado. Quando as pessoas estavam começando retomar, veio a enchente e levou boa parte da esperança; então, é para trazer modernização, melhoramento nas plataformas digitais, como atrair mais clientes usando a rede social, como inovar”, exemplificou.

O gerente do Sebrae, Michel Lima, ressaltou a dimensão e a relevância de trazer esses eventos para a região. Ele informou que são esperadas caravanas de 20 estados. “É um prazer trazer esses grandes eventos de referência nacional, com palestrantes de renome nacional, com o objetivo de fortalecer os pequenos negócios de Itabuna e região”.

Além da Ampesba e do Sebrae, está assegurado o suporte da CONAMPE (Confederação Nacional das Micro e Pequenas Empresas). “Tivemos um cuidado especial para trazer temas e conteúdos relevantes, que possam trazer diferença no dia-a-dia do pequeno empresário, dos produtores rurais, que terão um painel especial, também tem um painel para mulheres empreendedoras… tudo foi pensado para criar um ambiente favorável para os pequenos negócios”.

Confira a programação completa clicando aqui.