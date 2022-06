Conheça a empresa que vai ampliar o abastecimento de água em Itabuna

A empresa C&R Engenharia Ltda., foi a vencedora do processo licitatório nº 002/2022 realizado pela Empresa Municipal de Águas e Saneamento (Emasa) para a execução das obras e serviços de ampliação do Sistema de Abastecimento de Água de Itabuna, dentro do Projeto Mais Água para a Cidade, no valor de R$ 17.545.000,00, para o primeiro lote.

Segundo o presidente da Emasa, Raymundo Mendes Filho, faltam alguns detalhes burocráticos para que a obra seja iniciada. “Depois da elaboração do projeto e do processo licitatório, estamos organizando a documentação para homologar e assinar o contrato e junto com o prefeito Augusto Castro assinar a ordem de serviço”, afirma.

De acordo com o prefeito de Itabuna Augusto Castro (PSD), o Projeto Mais Água para a Cidade é a maior obra já realizada de saneamento do município nos últimos 40 anos. “Estamos enfrentando um problema crônico de abastecimento em nossa cidade, que se aproxima dos 112 anos de emancipação. Esse é um grande presente que Itabuna e nossa gente ganham às vésperas dessa data tão importante”, festeja Augusto Castro.

O novo sistema de abastecimento de água de Itabuna consiste na ampliação da estação elevatória de água tratada, na Estação de Tratamento de Água (ETA), no São Lourenço, com o acréscimo de duas motobombas. Além disso, haverá a implantação de 6.049 metros de rede adutora e pouco mais de 2 mil metros de rede de distribuição.

Na rodovia BR-101 e na Avenida José Soares Pinheiro, em direção à zona sul, será aplicada a tecnologia não destrutiva, garantindo que o pavimento, por onde a rede vai passar, não sofrerá danos. Também serão construídos dois reservatórios.

Um, localizado no Bairro Novo Lomanto, com capacidade para armazenar 3 milhões de litros de água. Outro, no Bairro Novo Jaçanã, que vai acumular 5 milhões de litros de água, para atender 36 bairros da zona sul e sudeste que atualmente sofrem com o fornecimento intermitente de água.