Conheça a estrutura da escola em tempo integral inaugurada em Ilhéus

Uma apresentação de dança do grupo Batuca GG e da fanfarra Guerreiros da Bahia, composta por estudantes do Colégio Estadual de Tempo Integral Professor Carlos Roberto Arléo Barbosa, deu início à cerimônia de inauguração da estrutura educacional, na tarde desta quinta-feira (23), no bairro Barra do Itaípe, em Ilhéus. A unidade escolar foi entregue pelo governador Jerônimo Rodrigues, que esteve no local acompanhado da secretária estadual da Educação, Adélia Pinheiro; e da ministra do Esporte, Ana Moser.

Com um investimento de R$ 27 milhões do Governo do Estado, por meio da Secretaria da Educação, o Colégio de Tempo Integral em Ilhéus faz parte do projeto de requalificação das escolas da Rede Estadual de Ensino da Bahia. De acordo com o governador, o equipamento tem importância não somente para os estudantes e professores, mas para toda a comunidade a qual está inserido. “É um orgulho sem tamanho ver esses estudantes aqui hoje encantados com a nova escola. Isso facilita a aprendizagem e atrai os meninos e meninas. A escola tem que ter um visgo, mesmo. Tem que segurar os alunos para que, aqui, eles aprendam e façam outras atividades culturais e de esporte. Além disso, é um equipamento que vai servir à comunidade. O objetivo é que essas escolas tenham um calendário organizado e bem estruturado para visita e uso da população em geral”, detalhou Jerônimo.

A nova escola conta com 24 salas, quatro laboratórios, sala de dança, de música, teatro com capacidade para 175 pessoas, biblioteca, campo de futebol society com pista de atletismo, refeitório, espaço maker, quadra poliesportiva coberta com arquibancada, piscina semiolímpica com vestiário, entre outros espaços. A construção foi coordenada pela Conder, empresa vinculada à Secretaria de Desenvolvimento Urbano do Estado (Sedur). Na cerimônia de inauguração também foi entregue um ônibus escolar rural para deslocamento dos estudantes de Ilhéus e localidades próximas da região Sul.

A secretária Adélia Pinheiro destacou que a escola é uma oportunidade para os estudantes produzirem ciência e conhecimento. “Estamos em um laboratório, que é um exemplo disso. São escolas modernas, com espaços amplos e flexíveis para diferentes metodologias. E o que nós queremos, mesmo, quando a gente oferece um espaço desse, que investimos na valorização do professor, é apoiar também o estudante. Estamos ampliando pessoal de apoio disponível nas unidades escolares, exatamente, para que o nosso estudante em processo formativo possa ser o que ele escolher ser. Que ao ter habilidades, competências e conhecimentos bem sólidos, ele possa escolher e trilhar o próprio caminho”, frisou a gestora da pasta.

*Oportunidades*

O Colégio Professor Carlos Roberto Arléo Barbosa atende estudantes do 9° ano do Ensino Fundamental, Ensino Médio e Educação de Jovens e Adultos (EJA), além de ofertar formação técnica em Panificação, Administração e Informática, para estudantes que ingressarem no Ensino Médio na escola, e também para os que já tenham concluído o Ensino Médio em qualquer outra unidade escolar.

A estudante do terceiro ano, Ianna Clara Lopes, de 16 anos, celebrou a oportunidade de estudar na nova estrutura. “Sempre fui estudante de escola pública. Minha família também veio de escola pública. Então estamos com muitas expectativas para essa escola. Sem contar que o ensino técnico vai me ajudar muito na minha futura profissão, que será a Psicologia. Aqui vou estudar administração. Vai ser incrível! Eu estou assim, sem palavras. São muitas oportunidades que eu posso encontrar no futuro”, vibrou.

O governador Jerônimo Rodrigues já entregou novas escolas nos municípios de Amélia Rodrigues, Presidente Dutra, Iraquara, Jaguarari, Tucano, Jaguaripe, Serrolândia, Itabuna e Aporá, além da ampliação e modernização de colégio estadual na cidade de São Domingos. Outras 350 unidades com a mesma estrutura estão em construção na Bahia ou sendo ampliados ou modernizados.

Mais esporte

A presença da ministra do Esporte, Ana Moser, em Ilhéus, também marcou a assinatura de um memorando de entendimentos entre o Estado e o Governo Federal para incentivar à cultura do esporte na Bahia. Para isso, será implementado o Projeto Piloto do Programa Rede de Desenvolvimento do Esporte.

Repórter: Milena Fahel

Fotos: Rafael Martins/GOVBA