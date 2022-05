Conheça a nova Secretária de Governo da Prefeitura de Itabuna

O prefeito de Itabuna, Augusto Castro (PSD), nomeou a enfermeira Fernanda Ludgero nesta sexta-feira, dia 27, para assumir a titularidade da Secretaria Municipal de Governo. Até ontem ela ocupava a presidência da Fundação de Atenção à Saúde de Itabuna (FASI). A decisão do Chefe do Executivo itabunense foi publicada na edição eletrônica nº 5.150 do Diário Oficial eletrônico do Município, através do Decreto nº 14.957.

A condução de Fernanda Ludgero para a Secretaria de Governo faz parte das mudanças na estrutura da Administração Municipal que o prefeito vem efetivando desde o mês abril. Atende à necessidade de dinamizar a implantação das políticas públicas e projetos de governo para a retomada do desenvolvimento da cidade, principalmente neste período pós-pandemia.

A secretária Fernanda Ludgero atribuiu sua indicação como um reconhecimento do prefeito Augusto Castro ao trabalho desenvolvido à frente da FASI que assegurou avanços significativos na gestão e melhoria da qualidade no atendimento do Hospital de Base Luís Eduardo Magalhães.

“É neste contexto que estamos assumindo este novo desafio, na perspectiva de contribuir com o governo na execução de sua política de transformação e modernização da cidade de Itabuna”, argumentou.

Fernanda disse ainda que está assumindo a Secretaria de Governo com o propósito de promover, ampliar e fortalecer as relações, o diálogo e interações do governo municipal com o Legislativo, entidades e organizações da sociedade civil. As mudanças na estrutura de governo foram iniciadas no mês de abril, com a saída do então secretário de Gestão e Inovação, José Alberto Lima Filho, que deixou a pasta para ser pré-candidato a deputado estadual pelo PSB.

Também foram nomeados, agora em maio, os novos titulares das secretarias municipais secretário de Gestão e Inovação, Moisés Figueiredo de Carvalho, de Segurança e Ordem Pública (SESOP), delegado Humberto Mattos, da Educação (SEDUC), Josué Brandão Júnior, de Esportes e Lazer (SEMEL), Maico Franco Miranda Souza, e da Indústria, Comércio, Emprego e Renda (SICER), José Raimundo Araújo.

O prefeito Augusto Castro também vai nomear para assumir a Presidência da FASI, o servidor Roberto Gama Pacheco Júnior. Já para a Superintendência da Agência de Regulação, Controle e Fiscalização dos Serviços Públicos (ARSEPI), foi nomeada Saionara Silva Sales, depois de o interino Moisés de Carvalho ter sido dispensado.