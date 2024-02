Conheça a programação da “Lavagem do Beco do Fuxico” em Itabuna

Está tudo pronto para a 43ª edição da Lavagem do Beco do Fuxico, a partir das 15 horas de sábado, dia 2, na Avenida Duque de Caxias com o cortejo saindo em direção à Travessa Adolfo Leite, centro de Itabuna. A festa terá baianas estilizadas, com potes cerâmicos, flores e água de cheiro ao som de atabaques e cânticos afros e aspersão de água por carros-pipa sob a animação de bandinhas de música dos blocos tradicionais da folia.

Considerado um dos maiores eventos culturais do município, a Lavagem do Beco do Fuxico, considerada patrimônio cultural e imaterial pela Lei Municipal nº 2.606/2022 sancionada pelo prefeito Augusto Castro (PSD), é promovida pela Prefeitura de Itabuna, por meio da Fundação Itabunense de Cultura e Cidadania (FICC) e conta com o apoio da Superintendência de Fomento ao Turismo da Bahia (SUFOTUR) e Bahiagás.

No primeiro dia da festa, estão confirmados os cantores Luiz Caldas e Alobened Airam e as bandas baianas Afrocidade, Sibenzer e Papazoni. E, se depender de segurança, o folião não terá com que se preocupar, já que todo o esquema será garantido pelo 15º Batalhão da Polícia Militar, Polícia Civil, 4º Grupamento de Bombeiros Militares, Cia. Independente de Polícia Rodoviária (CPIRv), Polícia Rodoviária Federal e Guarda Civil Municipal.

Há toda uma estratégia de policiamento que vai garantir a tranquilidade dos foliões e das famílias tanto no circuito da festa quanto nos arredores e por extensão em toda a cidade, conforme assegurou a coordenação de Planejamento do 15º Batalhão da Polícia Militar durante encontro com a direção da FICC.

Para a chefe de Projetos da FICC, Bruna Setenta, a Lavagem do Beco do Fuxico é mais do que uma celebração. “É uma expressão vibrante da cultura itabunense, é um momento de lazer, entretenimento e interação e atrai visitantes de várias partes do estado e do país”, disse. Ela acrescenta que a expectativa é que nessa edição, o evento seja uma dos mais memoráveis, com uma ampla programação que celebra as raízes culturais da cidade.

“A Lavagem do Beco promete a beleza das cores, a boa música, a diversão e muita alegria que vão assegurar o fortalecimento do senso de bem-estar da comunidade e da identidade cultural de Itabuna. Então, é preciso fortalecer e celebrar essa tradição tão querida por todos os cidadãos itabunenses”, afirmou.

*PROGRAMAÇÃO*

Embora o cortejo saía às 15 horas, a FICC definiu que todas as entidades carnavalescas ficarão concentradas na Avenida Duque de Caxias, mas os bloquinhos poderão brincar a partir das 13 horas.

No desfile, após a passagem de Pai Gildo e baianas, desfilarão:16h, o Bloco Ylê Axé Odara; 16h15min, Bloco Mendigos de Gravata; 16h30min, Bloco Hora-Extra; 16h45min, Bloco Encantarte. Às 17h, Bloco Casados I…responsáveis; 17h15min, Bloco Os Dez Casados; 17h30min, Bloco Maria Rosa.

Na Avenida do Cinquentenário, às 18h30min, Bloco Planeta Reggae; 19h, Bloco Tabokas Rock; e 20h, Banda Caramelo com Banana. Seguem-se os shows na Praça Adami de Alobened e Luiz Caldas sobre um trio elétrico.

*BAILINHO INFANTIL*

No domingo, a festa será dedicada às crianças e adolescentes e suas famílias com a segunda edição do “Bailinho Infantil”. Às 14h, haverá abertura com apresentação de Zé Cachoeira e Pedrita e um grupo de Super Heróis Capitão América, Homem Aranha, Mulher Maravilha, Thor e Homem de Ferro. Às 14h30min, Princesa Tiana (Teatro Fantasia) e Momento Tik Tok.

Às 15 h, A Bela e a Fera (Teatro Fantasia), seguido de Uz Bananóidis. Às 16h, Explosão de Cores com princesas e Super Heróis. Às 16h30min, a atração será Pirulito e Paçoca, seguido de princesas e Super Heróis. Às 18 h, encerramento.

“A festa foi organizada para que todos possam se divertir e brincar com segurança e tranquilidade, desde crianças, jovens e adolescentes aos adultos e idosos”, como afirmou o prefeito Augusto Castro (PSD).