Conheça a programação do desfile do 7 de Setembro em Itabuna

O Tiro de Guerra 06/007 vai abrir oficialmente nesta quarta-feira, o desfile cívico do Sete de Setembro, programado para às 8h10min, na Avenida do Cinquentenário em Itabuna. Antes, às 7h40min haverá abertura solene, seguida de formação de palanque, 8 horas hasteamento das bandeiras, com a execução do Hino Nacional, e revista às tropas militares pelo prefeito Augusto Castro (PSD) no Palanque Oficial na Praça Otávio Mangabeira.

A gerente do Departamento de Projetos Integrados da Secretaria Municipal da Educação, Emilly Cruz, informou que o programa do desfile prevê quatro grupos. No Grupo I, depois do Tiro de Guerra, desfilarão o Colégio da Polícia Militar (CPM), Instituto Municipal de Educação Aziz Maron (IMEAM), Escola Municipal Flávio Simões, 15° Batalhão da Polícia Militar; Companhia Independente de Policiamento Rodoviário de Itabuna (CIPRv – Itabuna); 4° Grupamento de Bombeiros Militares e Esquadrão da Polícia Montada – Equoterapia.

DESFILE HIPOMOTORIZADO

Esquadrão da Polícia Montada, 15º Batalhão de Polícia Militar, Companhia Independente de Polícia Rodoviária (CIPRv – Itabuna), 4º Grupamento de Bombeiros Militares, Guarda Civil Municipal (GCM), Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU-192).

No Grupo II, desfilam a partir das 9 horas, Núcleo Cuidar, Lojas Maçônicas, Lions Club de Itabuna, Bandeirantes, Desbravadores e Aventureiros, Igreja Assembleia de Deus. Grupo III, Escola Pio XII,

Colégio Geórgia e Colégio Adventista.

No Grupo IV, Centro de Atenção Integral à Criança Jorge Amado (CAIC), Instituto de Educação Infantil Lúcia Oliveira, Escola Municipal Marechal Humberto de Alencar Castelo Branco, Escola Comunitária Rainha da Paz, Grupo Escolar Professor Roberto Santos, Escola Iolanda Pires – Sítio V da Fundação Marimbeta, Grupo Escolar Frederico Smith Lima, Escola Municipal Luiz Viana Filho, Grupo de Estudos e Intervenção em Alfabetização (GEIA) e Conselhos Escolares Municipais.

No Grupo V, desfilarão a partir das 10h30min, Colégio Estadual Valdelice Pinheiro – Banda Marcial e Colégio Estadual Félix Mendonça. Por último o Grupo VI, Coordenação da Secretaria Municipal da Educação.

Neste ano, o tema do desfile cívico é o “Centenário da Semana da Arte Moderna no Brasil: Revolução Histórica por Meio da Arte”, que destacará música, poesia, pintura, dança, dentre outras temáticas relacionadas ao marco histórico cultural-artístico que mudou os rumos da arte no país, como frisou Emilly Cruz.

“Apesar de inspirações europeias, a proposta foi explorar a brasilidade e valorizar o território nacional como berço de inspiração cultural”, concluiu a gerente do Departamento de Projetos Integrados da Secretaria