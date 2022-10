Conheça a programação do encontro de contadores em Itabuna nesta terça

Conexão Contábil Bahia reúne especialistas da contabilidade em Itabuna no dia 13 de outubro para uma programação diversa com palestras, audiência e oficina. O evento será realizado pelo Conselho Regional de Contabilidade da Bahia (CRCBA), a partir das 8h30, no Teatro Municipal Candinha Dória, na Av. Fernando Gomes, 665-701, Nossa Sra. das Graças.

O evento tem início com a palestra “Obrigatoriedade e a Importância das Demonstrações Contábeis para as pequenas empresas”, ministrada por Joseane Portugal, às 9h.

As ações do dia seguem com a audiência “Com a palavra, o profissional da contabilidade”, com participação da Ouvidoria do órgão às 11h. O encontro visa conhecer as demandas e dificuldades diretamente dos profissionais que atuam na região.

Logo após, às 13h30, Ludmila Viana Vieira leva ao público a palestra sobre “LGPD para Escritórios Contábeis”. Para encerrar a programação, o conselheiro do CRCBA Gilmar Mendes apresentará a oficina “E-social na prática” às 14h30.

As inscrições para as atividades voltadas a profissionais contábeis, empreendedores e estudantes são gratuitas e podem ser feitas no site do CRCBA (https://crcba.org.br/eventos) para as modalidades presencial e on-line. O evento será transmitido pelo canal do órgão no YouTube.

Para participar, o inscrito deve levar uma lata de leite em pó ao local do evento. A iniciativa integra o planejamento de ações solidárias do CRCBA.

O Conexão Contábil Bahia busca disseminar o fluxo de informação técnica e de temas relevantes da contabilidade. O evento tem também o objetivo de criar um ambiente de relação entre diversos profissionais de contabilidade com uma agenda de discussões e iniciativas voltadas a temas pertinentes ao atual mercado de trabalho.