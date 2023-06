Conheça a programação do Ita Pedro em Itabuna

Com a proposta de repetir o sucesso da 1ª edição, o Ita Pedro 2023 – O Maior São Pedro do Brasil, também se apresenta como um ótimo momento para aquecer a economia local e o turismo festivo, além de diversão e alegria para o público que comparecer nos quatro dias de festa na Arena Zé Cachoeira, na Avenida Princesa Isabel, no Banco Raso.

A estimativa da Prefeitura de Itabuna, por meio da Fundação Itabunense de Cultura e Cidadania (FICC), é a de que cerca de 120 mil pessoas passem pela Arena a cada noite. Para isso, uma megaestrutura está sendo finalizada para receber os dançantes e apaixonados pelo genuíno forró de Itabuna e região a partir das 19 horas desta quinta-feira, dia 29, até domingo, dia 2 de Julho.

O Ita Pedro 2023 – O Maior São Pedro do Brasil, que já se consolidou como uma festa de maior público de Itabuna, conta com o apoio do Governo do Estado, por meio da Secretaria de Turismo da Bahia, tendo o patrocínio do Plansul e da Devassa Puro Malte.

Conta ainda com o maior e equipado palco já montado em eventos públicos no interior do estado. Tem estrutura de 765 metros, boca de cena de 25 metros, permitindo a visualização dos artistas e bandas de qualquer lugar da Antena. Outro detalhe inovador é o Plano de Emergência Contra Incêndio com sinalização de emergência e extintores distribuídos em diversos pontos.

No circuito, há praticados e espaços individuais para agentes de segurança da PM, GCM e bombeiros, além de fiscais da Vigilância Sanitária. Neste ano, haverá o dobro de agentes de segurança, entre policiais militares, guarda civil municipal e agentes da Polícia Civil. Também há videomonitoramento para a segurança com 16 câmeras fixas, distribuídas em pontos estratégicos e ainda há uma