Conheça a programação do Ita Pedro; festa começa nesta quinta-feira

Prefeitura de Itabuna e a Fundação Itabunense de Cultura e Cidadania (FICC) divulgaram nesta terça-feira-feira, dia 25, a programação oficial do Ita Pedro – O maior São Pedro do Brasil, que vai de quinta-feira a domingo, na Arena Zé Cachoeira, no Banco Raso. A estimativa é que cerca de 400 mil pessoas prestigiem a festa que já está consolidada.

Além disso, o Ita Pedro integra o calendário de eventos do município em comemoração aos festejos de São Pedro. Mais uma vez, a Prefeitura de Itabuna e a FICC vão presentear itabunenses e visitantes com uma programação diversificada com artistas e bandas de reconhecimento nacional e também local e regional.

Na quinta-feira, dia 27, a partir das 18 horas, vão se apresentar Calcinha Preta, Solange Almeida, Heitor Costa, Thiago Aquino, Lordão, Cacau com Leite, La Fúria, 99 no Beat, Kaio Oliveira, Cabaret, Alice Moraes, Sérgio Sepúlveda e Dois Amores.

Na sexta-feira, dia 28, também a partir das 18 horas, será a vez de Léo Santana, Hugo e Guilherme, Targino Gondim, Norberto Curvêllo e Pipoco do Trovão, Sinho Ferrary, Preta Vip, Top Love, Um Milhão, Rafa Motah, André e Mauro, Pegada X e Forró Genoíno.

No sábado, dia 29, as apresentações ficarão por conta do cantor Gusttavo Lima, uma das atrações mais aguardadas pelo público, seguidas de Pablo, Joelma, Trio da Huanna, Virgulino do Forró, Rian & Girotto, Otávio Mateus, Batista Lima, Paulo Neto, Caxangá, Dorgival Dantas, A Tarraxada e Cris Lima.

Ainda de acordo com a FICC, a previsão é de que no domingo, dia 30, a programação seja dedicada para o público infantil, com várias atrações e entretenimento no Ita Pedrinho.