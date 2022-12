Conheça a programação do “Natal de Luzes e Sonhos” em Itabuna

A Prefeitura de Itabuna, por meio da Fundação de Cultura e Cidadania (FICC), divulga a programação desta semana do Natal de Luzes e Sonhos. Sob a temática “A Magia do Circo”, , com apresentações especiais acontecem desta quinta-feira, dia 8, e domingo, dia 11, na Praça Rio Cachoeira, no Góes Calmon.

A partir das 17h30min de amanhã haverá apresentação do Ballet Tchu & Cia. Na sequência, às 18h, tem Siclay Silva e convidados. No domingo, às 16h30min, se apresentará o Coral da Escola Adventista, que trará um repertório com variadas canções. Às 17h30min haverá apresentação teatral com o tema Pinóquio.

O Natal de Luzes & Sonhos “A Magia do Circo” traz programações semanais e gratuitas com atrações culturais e artísticas que têm como objetivo entreter e animar a população itabunense e criar um clima de harmonia, de paz e alegria nesta época em que a humanidade comemora o nascimento de Jesus Cristo.