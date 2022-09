Conheça a programação esportiva para este domingo em Itabuna

Desde quinta-feira, dia 8, alunos das redes municipal e estadual de ensino participaram do Tour Bahia 2022- Esportes Educacionais, promovido pela Superintendência dos Desportos do Estado da Bahia (SUDESB). O projeto acontece na praça Rio Cachoeira, próximo à Câmara de Vereadores, e visa integrar os estudantes à práticas esportivas; entre elas o basquete 3×3 e atletismo.

O secretário municipal de Esporte e Lazer, José Alcântara Pelegrini, disse que até o final do Projeto Tour Bahia são esperados mais de 1000 jovens. “Estamos disponibilizando o transporte para as escolas e todo apoio para essa iniciativa que leva os jovens ao esporte”, contou.

A produtora do evento Grace Fagundes falou que o governo quer atrair o máximo de jovens possível para o esporte. O projeto atende a 32 munícipios com arenas e clínicas nas escolas, onde os profissionais falam da prática esportiva e ensinam as modalidades. “De segunda a sexta, levamos essas clínicas para as escolas, além dos conceitos de esporte”, explicou.

O Bahia Tour vai até domingo e a expectativa é que cerca de 400 alunos da Rede Municipal de Ensino participem.

Do total de municípios participantes, oito receberam as arenas nas praças públicas. “O esporte tem a função de entreter e ocupar o tempo dos jovens de forma a afastá-los das drogas e da vulnerabilidade social”, falou o secretário José Alcântara Pelegrini

No domingo, dia 11, acontece a segunda rodada da 1°fase do Campeonato Interbairros de Futebol 2022, com um jogo no campo do Ribeirão Seco, na zona rural de Itabuna, às 9h30min. O time da localidade vai enfrentar a seleção do Maria Pinheiro.

De acordo com a tabela distribuída pela Prefeitura de Itabuna, por meio da Secretaria Municipal de Esportes e Lazer (SEMEL), também ocorrerão jogos nos campos de várzea dos bairros Daniel Gomes, Lomanto e Parque Boa Vista.

“Ficamos quase dois anos e meio sem o Interbairros em decorrência da pandemia. O esporte é uma das prioridades de nossa gestão, pois, sabemos o quanto é importante para a comunidade e também para os vendedores ambulantes”, discursou.

Os demais jogos são: Às 9h30min, Campo do Daniel Gomes, Novo Fonseca x Corbiniano Freire; Campo do Bairro Lomanto, às 8h15min, Santa Catarina x Nova Mangabinha, e às 10h15min, Bananeira x Novo Lomanto; e no campo do Parque Boa Vista, às 10 horas, Alto Boa Vista x João Soares.