Conheça as atrações da festa de São Pedro em Itabuna

As atrações da festa de São Pedro, em Itabuna, foram anunciadas na noite desta quarta-feira, 1, no Shopping Jequitibá. Uma programação de quatro dias, de 30 deste mês a 3 de julho, foi organizada para arrastar milhares de pessoas à avenida Princesa Isabel, no bairro São Caetano.

Entre as principais atrações nacionais, estão Solange Almeida, Bel Marques, Harmonia, Tarcísio do Acordeon, Batista Lima (ex-limão com Mel), João Gomes, Tarraxada.

O público vai dançar ainda no embalo do Cacau com Leite, Lordão, Trio da Huanna, MS Rogerinho, Kart Love, Norberto Curvelo, Neto LX, Caio Oliveira, La Fúria, Gasparzinho, Cris Mel, Zé Lima e Miguel.