Conheça as atrações do São João de Jequié

A Prefeitura de Jequié, através da Secretaria de Cultura e Turismo, divulgou na segunda-feira (11) as atrações que estão confirmadas para o São João da cidade, denominado o Maior São João da Bahia. Com o anúncio de atrações de peso do cenário nacional, os shows acontecem de 14 a 26 de junho. Após dois anos seguidos de pandemia, a festa volta a acontecer em grande estilo, com shows de Tarcísio do Acordeon, Simone e Simaria, Maiara e Maraísa, Mastruz com Leite, Felipe Araújo, Jonas Esticado, Chambinho do Acordeon, Luiz Caldas, Lucy Alves, Cacau com Leite, Rosy Banda, Norberto Curvelo, Edu e Maraial, além de artistas e bandas locais.

O prefeito de Jequié, Zé Cocá, diz que o investimento nos festejos juninos, além de resgatar as tradições nordestinas, vai movimentar a economia, com a geração de mais de 3 mil postos de trabalho diretos e indiretos. “Após dois anos, graças a Deus que possibilitou que pudéssemos chegar até este momento, estamos felizes e ansiosos pela realização do São João de Jequié 2022, o Maior São João da Bahia. Estamos retomando esse setor de eventos, que foi muito afetado com a pandemia, e gerando renda para o nosso povo”, disse Zé Cocá.

Ainda, de acordo com o prefeito do município, a festa acontecerá em dois locais da cidade, começando a partir do dia 14, com a Vila Junina, na Praça Rui Barbosa, e de 23 a 26 de junho na Praça da Bandeira. Serão dois palcos, decoração típica, barracas de comidas juninas, apresentações culturais e queima de fogos, que vão representar um grande fomento ao comércio de bens, serviços e turismo no município.

O evento para o anúncio das atrações, realizado no Centro Cultural Antônio Carlos Magalhães e através de live no Youtube, contou com os shows de Gilson Prates e Sid Saad e um quarteto de artistas, formado pelos cantores RosyBanda, Norberto Curvelo, Yata Anderson e Ari PB, vocalista da banda Cacau com Leite. A divulgação foi conduzida pela apresentadora Isa Hellen e teve também entre os presentes diversas autoridades políticas, como o deputado federal Leur Lomanto; secretário municipal de Cultura e Turismo, Domingos Ailton; o presidente da Câmara Municipal, o vereador Tinho de Waldeck; o comandante do 19° Batalhão de Polícia Militar, o tenente coronel Reinaldo Souza; o comandante do 8° Grupamento do Corpo de Bombeiros, o tenente coronel André Faneli Moreira Aguiar; o presidente da Associação Comercial e Industrial de Jequié (ACIJ), Hugo Britto; demais vereadores, secretários de governo, digitais influencers e imprensa local.