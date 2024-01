Conheça as oito principais tendências para os pequenos negócios em 2024

Um e-book que detalha as tendências de mercado que influenciarão o comportamento do consumidor em 2024 promete ser um aliado importante dos donos de pequenos negócios no próximo ano. O objetivo é ajudar esses empreendedores a adotarem medidas que os ajudem a crescer em um mercado competitivo e, ao mesmo tempo, os tornem assertivos nas tomadas de decisões.

“O Sebrae, como sexta marca mais forte do país, atua para apoiar os empreendedores na gestão e na cultura empreendedora, além de trabalhar permanentemente na melhoria do ambiente de negócios. O cenário de negócios está em constante evolução e entender essas mudanças é fundamental para antecipar as demandas e se adaptar. Pensar de forma inclusiva, inovadora e sustentável é atuar conforme as exigências deste mundo em constante mudança”, ressalta o presidente do Sebrae, Décio Lima.

O material também apresenta uma série de dicas de como os donos de pequenos negócios podem aproveitar as tendências e alavancar as suas vendas no próximo ano. Entre as sugestões estão o foco na experiência vivida pelo consumidor ao adquirir os produtos e serviços, a segmentação da estratégia de acordo com o perfil do público e o reforço da presença e o poder das redes sociais. Empoderar a equipe e investir em estratégias que atraiam a geração Z (pessoas nascidas a partir de 1995) também são alguns dos conselhos sugeridos no e-book.

Acesse o e-book.

Principais tendências: