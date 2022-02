Conheça o bandido que matou um adolescente em assalto na BR- 101

Gilmar Santos da Hora, 21 anos, foi o autor do assassinato de um adolescente de 14 anos na BR-101, ao atirar contra uma picape Hilux, onde a vítima viajava com o pai. Com um tiro na cabeça, o garoto morreu na manhã deste sábado, 12, no Hospital Luis Eduardo Magalhães, em Porto Seguro.

A polícia apurou que o motorista da Hilux, Paulo Henrique Vieira da Silva, comerciante de Eunápolis, reduziu a velocidade para passar por um quebra-mola, quando sofreu uma tentativa de assalto. O fato ocorreu na última quinta-feira, 10, por volta das 21 horas, perto de Ventania, trecho de Itapebi da BR-101.

O ataque, segundo a polícia, foi feito por dois homens. Um deles deu três tiros contra a picape e atingiu o adolescente João Paulo de Oliveira Silva, ,14 anos, que estava ao lado do pai. Ele foi baleado na cabeça e recebeu os primeiros atendimentos médicos em Eunápolis, até ser transferido para Porto Seguro, cidade vizinha, onde não resistiu.

O assaltante Gilmar Santos da Hora, que, no mesmo local, atingiu o motorista de uma Pagero com um tiro no braço, foi dominado por populares e entregue à polícia. O cúmplice dele conseguiu fugir. Na delegacia, o bandido confessou ter sido o autor dos disparos. Disse também que saiu de Itamaraju para praticar assaltos.