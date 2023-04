Conheça o calendário de vacinação em Itabuna nesta semana

A Prefeitura de Itabuna, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, divulgou o calendário de vacinação nesta semana em que as unidades de saúde funcionam até a Quinta-Feira Santa em virtude do feriado da Sexta-Feira da Paixão, dia 7.

De segunda a quinta-feira, das 8 às 11 e das 13 às 16h ocorre vacinação contra o Covid-19 em todas as unidades de Saúde. Vale ressaltar que as ampolas são abertas até às 15h para evitar o desperdício de doses.

Para a vacinação de adolescentes de 12 a 17 anos contra o Covid-19 ocorre a primeira, segunda ou terceira dose da Pfizer. Para adultos e idosos, a vacinação da primeira, segunda, terceira ou quarta dose será aplicada para pessoas maiores de 18 anos sem comorbidade, conforme disponibilidade na unidade.

REFORÇO BIVALENTE

A vacina Pfizer Bivalente traz em sua composição a imunização contra novas cepas do Covid-19, incluindo a variante Ômicron. Nesta semana, a substituição já acontece para o primeiro e segundo reforço (terceira e quarta dose) em idosos com idade a partir de 60 anos ou com sem comorbidade. E também, para gestantes, puérperas e pessoas com imunossupressão com idade a partir de 12 anos.

E ainda, pessoas com deficiência permanente, com idade a partir de 12 anos, trabalhadores da saúde da rede pública ou privada, e trabalhadores das instituições de longa permanência.

A documentação necessária é o RG, CPF ou cartão do SUS e cartão de vacina com registro das doses anteriores.

VACINAÇÃO DE ROTINA

De segunda à quinta-feira, das 8 às 11 e das 13 às 16h são aplicadas todas as vacinas de rotina para todos os públicos (adolescentes, adultos e idosos) nas UBS e USF.Vale pontuar que a criança ou adolescente menor de 20 anos que não possui registro vacinal contra Meningite C poderá fazer dose única, exceto adolescente de 11 a 14 anos que terão direito a Meningite ACWY.

Além disso, profissionais de Saúde que nunca fizeram uso da vacina contra Meningite C terão acesso a dose única.cA documentação necessária é o RG, CPF ou cartão do SUS e cartão de vacina com registros de outras vacinas.

VACINAÇÃO INFANTIL NAS UBS

Nas quintas-feiras nas Unidades Básicas e de Saúde da Família acontece a vacinação infantil para crianças de 6 meses a menores de 12 anos. Crianças de 6 meses a 2 anos 11 meses e 29 dias recebem a primeira, segunda ou terceira dose da Pfizer Baby. Crianças de 3 e 4 anos recebem a primeira ou segunda dose da Coronavac ou ainda a terceira dose da Pfizer Baby se cumprido o intervalo de pelo menos 4 meses.

Crianças de 5 a 11 anos recebem a segunda dose da Coronavac ou ainda a primeira, segunda ou terceira dose da Pfizer Pediátrica. Adolescentes de 12 a 17 anos e adultos de 18 a 69 anos recebem a segunda dose da Coronavac.

A documentação necessária é a certidão de nascimento (para crianças), CPF e cartão de vacinação. Vale destacar que serão atendidas crianças com ou sem comorbidade acompanhadas dos seus respectivos responsáveis.

INÍCIO DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO DA GRIPE (INFLUENZA)

Em todas as unidades de Saúde, de segunda a quinta das 8 as 11 e das 13 às 16h, acontece a campanha de vacinação contra a influenza para prevenção da gripe. Neste primeiro momento, serão priorizadas pessoas com comorbidades dos grupos prioritários.

Recebem a vacina Crianças de 6 meses a menores de 6 anos de idade (5años, 11 meses 29 dias, trabalhador da Saúde: todos os trabalhadores da saúde dos serviços públicos e privados, nos diferentes níveis de complexidade, Gestantes e puérperas, professores do ensino básico e superior.

E ainda, povos indígenas, idosos com 60 anos ou mais de idade, profissionais das forças de segurança e salvamento, pessoas com doenças crônicas não transmissíveis e outras condições clínicas especiais, pessoas com deficiência permanente, caminhoneiros.

Além destes, trabalhadores de transporte coletivo rodoviário para passageiros urbanos e de longo curso, trabalhadores portuários, população privada de liberdade e funcionários do sistema de privação de liberdade, adolescentes e jovens de 12 a 21 anos de idade sob medidas socioeducativas.

Por fim, as comorbidades são doenças respiratórias crônicas, doenças cardíacas crônicas, doença renal crônica, doença hepática crônica, doença neurológica crônica, diabetes, imunossupressão, obesos, transplantados e portadores de trissomias.

A documentação necessária é o cartão de vacina, CPF ou cartão do SUS e relatório médico atestando a comorbidade.