Conheça o cronograma da vacinação para esta semana em Itabuna

A Secretaria Municipal de Saúde, por meio da Rede de Frio do Departamento de Vigilância em Saúde, divulgou o calendário de vacinação nesta semana em Itabuna. Para a imunização contra o Covid-19 de adultos e idosos nas Unidades Básicas e de Saúde da Família, a primeira, segunda e terceira dose será aplicada na terça e quinta-feira, dia 25, das 8 as 11 e das 13 às 16 horas. Vale destacar que as ampolas são abertas até às 15h a fim de evitar desperdício de doses.

Adultos de 18 a 29 anos sem imunossupressão e/ou comorbidades são imunizados com a primeira ou segunda ou terceira dose (Oxford, Pfizer e Coronavac). Adultos a partir de 30 anos sem imunossupressão já podem receber a quarta dose contra o Covid-19, que assim como a terceira dose, segue o princípio da intercambialidade (vacinas diferentes da D1 e D2). Já os adultos a partir de 18 anos com imunossupressão poderão ser imunizados da primeira à quarta dose (Oxford, Pfizer e Coronavac).

CRIANÇAS E ADOLESCENTES

Até o dia 9 de setembro acontece em todo o Brasil a Campanha Nacional de Multivacinação Infantil em paralelo à Covid-19, Influenza e vacinação contra a Poliomielite. As imunizações acontecem na segunda, quarta e sexta-feira nas UBS e USF das 8 as 11 e das 13 às 16 horas.

MULTIVACINAÇÃO

A Campanha de Multivacinação que visa imunizar crianças e adolescentes com todas as vacinas do calendário do Programa Nacional de Imunização para crianças a partir do nascimento a adolescentes menores de 15 anos (14 anos, 11 meses e 29 dias).

São oferecidas todas as vacinas para este público, principalmente as que faltam para completar seu esquema vacinal da caderneta de vacina após avaliação do enfermeiro (a) da unidade.

VACINAÇÃO POLIOMELITE

Também na segunda, quarta e sexta-feira, em paralelo à Multivacinação, acontece a vacinação contra a Poliomielite. O público-alvo crianças de maiores de 1 ano e menores de 5 anos de idade (4 anos, 11 meses e 29 dias).

VACINAÇÃO COVID-19

Prossegue a vacinação contra o Covid-19 de primeira ou segunda dose para crianças de 3 a 11 anos. Nesta semana, ocorre na segunda, quarta e sexta-feira, dia 26, acompanhando o cronograma da Multivacinação nas UBS e USF das 8 as 11 e das 13 às 16h.

MENINGITE C

Também prossegue a vacinação contra a meningite C na segunda, quarta e sexta-feira, dia 26. O público crianças de 1 ano de idade a 19 anos, 11 meses e 29 dias NÃO vacinadas com meningo C.

A documentação necessária para vacinação da criança e adolescente é o RG ou certidão de nascimento, CPF ou Cartão do SUS e cartão de vacina da criança/adolescente que deve estar acompanhado do seu responsável.

AÇÃO REDE DE FRIO PARA VACINAÇÃO DE ADULTOS

Na quarta-feira, dia 24, das 16 às 20 horas haverá ação especial no pátio da Rede de Frio para vacinação de adultos contra o Covid-19.

Adultos de 18 a 29 anos sem imunossupressão e/ou comorbidades são imunizados com a primeira ou segunda ou terceira dose do covid-19 (Oxford, Pfizer e Coronavac).

Adultos a partir de 30 anos sem imunossupressão já podem receber a quarta dose contra o covid-19, que assim como a terceira dose, segue o princípio da intercambialidade (vacinas diferentes da D1 e D2).

Já os adultos a partir de 18 anos com imunossupressão poderão ser imunizados da primeira à quarta dose contra o Covid-19 (Oxford, Pfizer e Coronavac).

A documentação necessária é o RG, CPF ou cartão do SUS e cartão de vacina com registro das doses anteriores.