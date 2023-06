Conheça o cronograma semanal de vacinação contra Influenza e Covid-19 em Itabuna

A Prefeitura de Itabuna, por meio da Secretria Municipal de Saúde, divulga o calendário semanal de vacinação contra a Covid-19 nas Unidades Básicas de Saúde (UBS) no horário das 8h as 11h e das 13h às 16h. Importante lembrar que as ampolas são abertas até às 15h para evitar desperdício de doses.

Para a vacinação de adolescentes de 12 a 17 anos, está sendo aplicada a primeira, segunda ou terceira dose da Pfizer. Para adultos e idosos, a vacinação da primeira ou segunda dose contra o Covid-19 será aplicada para pessoas maiores de 18 anos sem comorbidade, conforme disponibilidade na unidade.

REFORÇO BIVALENTE

A vacina Pfizer Bivalente traz em sua composição a imunização contra novas cepas do Covid-19, incluindo a variante Ômicron. Nesta semana, a substituição já acontece para o primeiro e segundo reforço (terceira e quarta dose) em pessoas com idade a partir de 18 anos ou com comorbidade. E também, para gestantes, puérperas e pessoas com imunossupressão com idade a partir de 12 anos.

E ainda, pessoas com deficiência permanente e portadores de comorbidades com idade a partir de 12 anos, trabalhadores da saúde da rede pública ou privada, e trabalhadores das instituições de longa permanência. A documentação necessária é o RG, CPF ou cartão do SUS e cartão de vacina com registro das doses anteriores.

ROTINA

Da segunda a sexta-feira, das 8 às 11 e das 13 às 16h são aplicadas todas as vacinas de rotina para todos os públicos (adolescentes, adultos e idosos) nas UBS e USF. Criança ou adolescente menor de 20 anos que não possui registro vacinal contra Meningite C poderá fazer dose única, exceto adolescente de 11 a 14 anos que terão direito a Meningite ACWY. Profissionais de Saúde que nunca fizeram uso da vacina contra Meningite C também terão acesso a dose única.

A documentação necessária é o RG, CPF ou cartão do SUS e cartão de vacina com registro de outras vacinas.

VACINAÇÃO INFANTIL NAS UBS

Na quinta-feira, dia 15, acontece a vacinação infantil nas Unidades Básicas e de Saúde da Família para crianças de 6 meses a menores de 12 anos. Já as crianças de 6 meses a 4 anos 11 meses e 29 dias recebem a primeira, segunda ou terceira dose da Pfizer Baby. Crianças de 3 e 4 anos recebem a primeira ou segunda dose da Coronavac ou ainda a terceira dose da Pfizer Baby se cumprido o intervalo de pelo menos 4 meses.

Crianças de 5 a 11 anos recebem a segunda dose da Coronavac, ou ainda, a primeira, segunda ou terceira dose da Pfizer Pediátrica. Adolescentes de 12 a 17 anos e adultos de 18 a 69 anos recebem a segunda dose da Coronavac.

A documentação necessária é a certidão de nascimento, CPF e cartão de vacinação. Vale destacar que serão atendidas crianças com ou sem comorbidade acompanhadas dos seus respectivos responsáveis.