Conheça o novo calendário de vacinação de Itabuna

A Rede de Frios do Departamento de Vigilância em Saúde, da Secretaria de Saúde de Itabuna divulgou o novo cronograma de vacinação, que além da imunização contra a Covid-19, também envolve a Multivacinação, que teve início desde o último dia 1º e segue até o dia 29. A vacinação da Covid-19 ocorrerá nos dias 13, 14 e 15.

A Campanha Nacional de Multivacinação tem como objetivo atualizar o registro vacinal com todas as vacinas que envolvem desde a primeira infância até os 15 anos de idade. Haverá uma busca de crianças e adolescentes que estão com o esquema de vacinação em atraso, os pais ou responsáveis deverão levar suas crianças e adolescentes de até 15 anos as Unidades Básicas de Saúde (UBS) e Unidades de Saúde da Família (USF), das 8 às 11 horas e das 13 às 16 horas, para a checagem da caderneta de vacinação, aquelas que estiverem em atraso receberão a vacina correspondente que falta. A documentação exigida é o RG, CPF ou cartão do SUS, comprovante de residência e cartão de vacina.

No próximo sábado, dia 16, será o “Dia D” da Campanha de Multivacinação, ocorrerá uma ação para atualização do cartão de vacina de crianças e adolescentes menores de 15 anos. Será realizada em cinco locais, com atendimento das 8 às 16 horas.

O “Dia D” da Multivacinação acontecerá na UBS Alberto Teixeira (Califórnia), na UBS José Maria de Magalhães Neto (antigo SESP, centro de Itabuna), na UBS Moise Hage (Lomanto), na UBS Roberto Santos (Santo Antônio) e na UBS José Edites (São Caetano). A documentação exigida é o RG ou Certidão de Nascimento, CPF ou Cartão do SUS, comprovante de moradia e cartão de vacinação.

*COVID-19*

A imunização da Covid-19 prossegue nos períodos matutino e vespertino nas UBS e USF, a vacinação da primeira, segunda e terceira dose, será aplicada em dois dias da semana: na quarta-feira, dia 13, e na sexta-feira, dia 15, das 8 às 11 horas e das 13 às 16 horas.

Para a primeira dose contra a Covid-19, o público é aquele maior de 18 anos que receberá a dose da vacina Coronavac.

*SEGUNDA DOSE*

Para a segunda dose na quarta-feira, dia 13, e na quinta-feira, dia 14, nas UBS e USF, nos turnos matutino e vespertino, o público são as pessoas que estão com data de retorno até o dia 14/10 para uso das vacinas das Coronavac, Oxford-Astrazenica e Pfizer.

Enquanto que na quinta-feira, dia 14, haverá ação de segunda dose para pessoas que fizeram uso da primeira dose no Drive Thru nos dias 22/07 e 24/07, e também para quem fez uso da primeira dose na UniFTC no dia 23/07. A ação será das 9 às 13 horas, e a documentação necessária é a RG, CPF ou Cartão SUS e cartão de vacina com o registro da primeira dose.

*TERCEIRA DOSE*

A aplicação da terceira dose acontecerá nas UBS e USF, na quarta-feira, dia 13, e na quinta-feira, dia 14, das 8 às 11 horas e das 13 às 16 horas, serão imunizados idosos maiores de 75 anos com conclusão do esquema vacinal há mais de seis meses (primeira e segunda doses).

Os trabalhadores da saúde das redes públicas e privadas receberão a terceira dose na quarta-feira, dia 13. Esse esquema vacinal contempla os profissionais da saúde maiores de 18 anos e que tenham concluído o esquema vacinal com qualquer imunizante até o dia 19/04.

A ação será na UniFTC, das 15 às 21 horas, e a documentação necessária é o RG, CPF ou Cartão SUS, Carteira do Conselho Profissional e cartão de vacina com o registro da segunda dose.