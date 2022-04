Conheça o novo secretário de Esportes e Lazer de Itabuna

O professor de Educação Física Maico Franco Miranda Souza foi efetivado pelo prefeito de Itabuna, Augusto Castro (PSD), como titular da Secretaria Municipal de Esportes e Lazer (SEMEL), onde ocupava o cargo de diretor de Esportes. O novo secretário substituirá o vice-prefeito Enderson Guinho, que se afastou da Administração pública municipal para concorrer a um cargo de deputado nas eleições deste ano.

Natural de Itabuna, 29 anos, é graduado em licenciatura em Educação Física na UNIME e bacharel na mesma área pela Uniasselvi. Maico Franco conta com experiência na área do esporte de participação e rendimento. É ex-atleta de Futsal profissional, trabalhou na área da Educação Física escolar e de lazer e possui a Licença C da CBF para atuar como treinador de futebol.

Foi diretor de Esportes da SEMEL de janeiro do ano passado a abril de 2022. É casado e tem dois filhos. A sua posse ainda terá data e locais definidos pelo Cerimonial do Gabinete do Prefeito.