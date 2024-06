Conheça os artistas locais sorteados para o Ita Pedro

Quatro bandas de forró, acima de três e até seis integrantes, e mais quatro bandas de estilos e ritmos diversos vão se apresentar de 27 a 30 deste mês, na Arena Zé Cachoeira, no palco principal do Ita Pedro – O maior São Pedro do Brasil. Na noite de quinta-feira, dia 20, a Fundação Itabunense de Cultura e Cidadania (FICC) promoveu um inédito sorteio com a participação de 15 e 19 artistas e grupos itabunenses cadastrados por meio de editais públicos.

O presidente da FICC, Aldo Rebouças, disse que foi criado um banco de preços, com base na legislação, que dá a oportunidade de contratação de valorizar os artistas e grupos culturais locais. “O Ita Pedro não proporciona apenas a participação do segmento musical, mas permite a inclusão de grupos de dança e teatrais, quadrilhas juninas que neste ano também estão sendo remuneradas. Então, há um trabalho de resgate e fomento das artes e cultura que estava perdido no passado”, afirmou.

Aldo disse que na gestão do prefeito Augusto Castro (PSD) se vive um momento muito importante. “A festa tomou uma proporção de forma muito mais rápida do que a gente sonhava e esperava. Graças a Deus, se conseguiu resgatar a participação das famílias na noite itabunense, o que tinha se perdido em decorrência da violência. Itabuna sempre foi manchete de coisas ruins em nível nacional, seja pela violência, dengue ou o lixão que nos envergonhava”, comentou.

“Agora, se vive uma nova realidade com repercussão também na cultura. Para se ter ideia, o portal Ibahia, de Salvador, listou Itabuna entre os 10 destinos mais buscados por uma plataforma de ônibus, depois da capital, Feira de Santana e Vitória da Conquista. Além disso, a rede hoteleira e outros meios de hospedagem estão com lotação esgotada e pessoas estão alugando casas via redes sociais para quem deseja participar do Ita Pedro, algo também inédito” lembrou Aldo Rebouças.

Foram sorteadas dentre as 15 bandas de forró acima de três até seis participantes: Tatiane Magalhães de Farias – Virgulino do Forró; Júlio César de Araújo – Preta Vip; Vinícius Barbosa Santana – Banda Caxangá; e Forró Genuíno. Entre os 19 artistas e grupos credenciados de diversos estilos e segmento

Rafael Sebastião Neto – Rafa Neto, que tocou no palco principal na 1ª edição do Ita Pedro; Wilson Girotto – dupla Rian e Girotto; Sergio Sepúlveda; e Marcos Antônio dos Santos Jr – Banda Cabaré.

Cada artista ou banda local credenciada ao palco principal da festa terá cachê de R$ 10,7 mil com financiamento de empresas parceiras da Prefeitura de Itabuna e da FICC ante R$ 4,7 mil ano passado. Ao todo, serão 13 atrações por noite das 18 às 8 da manhã, de acordo com Aldo Rebouças. Ele esclareceu que quem não foi sorteado será incluído nos demais eventos que a instituição vai promover até o final do ano, porque a cidade também consome outros ritmos musicais.

O multiartista Carlos Santal, que veio de Lisboa, capital portuguesa, para rever familiares e tentar sua participação no Ita Pedro – 2024, não logrou êxito no sorteio na Praça Olinto Leone, apesar de ter o nome incluído. “Minha avaliação é que o sorteio foi na mais absoluta lisura. Estive incluído, mas não tive sorte. Deus sabe o que faz e espero que os contemplados façam boa participação para a alegria do público. Vamos tentar outra oportunidade, inclusive nos bairros”, declarou.

Já o cantor Sérgio Sepúlveda se disse feliz por sua escolha mediante sorteio público. “Decidi voltar a cantar. Tive sorte em poder me apresentar num momento grandioso que é o Ita Pedro com muita mídia em nível local, estadual e nacional que é fundamental para os artistas. O evento está se agigantando, espero que continue sendo realizado, inclusive porque já é referência nacional”, afirmou. O mesmo disse Marcos Antônio dos Santos Jr – Banda Cabaré que ficou satisfeito em poder se apresentar no maior São Pedro do Brasil.